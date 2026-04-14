El baloncesto español firmó una fecha para la historia: el 13 de abril de 2026 ya queda marcado por lo ocurrido en el Draft de la WNBA. Una edición que arrancó con un déjà vu respecto a 2025: las Dallas Wings volvieron a apostar por talento de UConn con el número 1, esta vez seleccionando a Azzi Fudd, quien compartirá vestuario en Texas con Paige Bueckers. El podio lo completaron Olivia Miles (pick 2) y, en el número 3, la gran noticia para España: Awa Fam, que iguala a Pau Gasol como la elección más alta de la historia para un jugador español en un Draft.

El baloncesto español hace historia con tres elecciones en el Draft WNBA

Awa Fam – Seattle Storm

Pick : 3

: 3 Actual equipo : Valencia Basket

: Valencia Basket Posición: pívot

Awa Fam ya es historia del baloncesto español. La pívot iguala el techo que marcó Pau Gasol en un Draft y supera el anterior récord femenino, el puesto 15 de Raquel Carrera en 2021, que hasta ahora era la mejor posición lograda por una española en la WNBA.

“Estar aquí, en la WNBA, es un sueño que tengo desde los 12 años. Poder hacerlo representando a mi país es algo precioso”, aseguró Fam tras su elección. La joven interior dejó claro su enfoque de cara a esta nueva etapa: “Voy a asumir responsabilidades, dar lo mejor de mí y, sobre todo, aprender, también de las jugadoras más experimentadas”.

La pívot del Valencia Basket pone rumbo a las Seattle Storm, una de las franquicias más históricas de la liga, actualmente inmersa en plena reconstrucción tras la salida de referentes como Nneka Ogwumike, Skylar Diggins-Smith y Gabby Williams. La elección de Awa Fam en el pick 3 se presenta como una pieza clave en esta nueva era en Seattle, encajando a la perfección en el proyecto junto a jóvenes talentos como Dominique Malonga y Ezi Magbegor.

Iyana Martín – Portland Fire

Pick : 7

: 7 Actual equipo : Perfumerías Avenida

: Perfumerías Avenida Posición: base/escolta

La jugadora ovetense, formada en Segle XXI y desde 2024 en Perfumerías Avenida, también entra en la historia tras ser elegida en la séptima posición del Draft WNBA, dando el salto desde la Liga Femenina Endesa a una de las nuevas franquicias de la WNBA, las Portland Fire.

Vanja Černivec, general manager de las Portland Fire, confirmó que Iyana Martín no jugará en la WNBA en 2026 y dejó varios mensajes contundentes sobre la base asturiana. “Hemos hablado con ella y tiene muy claro lo que quiere. Necesita descansar este verano”, explicó Černivec, pidiendo además paciencia a la afición: “Confíen en nuestro departamento de scouting”.

Černivec comparó su elección con un caso muy reconocible: “Quiero que recordéis el Draft de Luka Dončić. Muchos estaban sorprendidos, pero ya competía contra adultos desde los 16 años. Eso mismo ha hecho Iyana”. Además, destacó su impacto y liderazgo en Europa: “Carga con sus equipos, está en la lucha por el MVP en una de las mejores ligas del continente y es, sin duda, un talento generacional”.

Marta Suárez – Golden State Valkyries

Pick : 16

: 16 Actual equipo : TCU Horned Frogs

: TCU Horned Frogs Posición: Alero

Su brillante paso por la NCAA y una gran temporada en TCU impulsaron a Marta Suárez hasta el pick 16 del Draft de la WNBA. La jugadora ovetense firmó unos sólidos números con 11,6 puntos, 6,2 rebotes y un notable 37% de acierto desde el triple. Inicialmente seleccionada por las Seattle Storm, su destino cambió rápidamente tras un traspaso que la envía a las Golden State Valkyries, a cambio de Flau’jae Johnson.

Marta Suárez puede contar con un papel relevante en el proyecto dirigido por Natalie Nakase, además de encajar plenamente en la visión de la general manager Ohemaa Nyanin. Su fiabilidad desde el triple, su capacidad para generar juego en ataque y su buena toma de decisiones la convierten en una pieza atractiva desde el primer día. Además, Suárez ya está familiarizada con el estado de California tras su etapa previa en el baloncesto universitario allí, un factor que puede facilitar su adaptación inmediata.

“Estamos emocionados de dar la bienvenida a Marta de nuevo a la Bahía“, dijo el gerente general de Golden State Valkyries, Ohemaa Nyanin. “Ella aporta tenacidad, pasión y determinación a ambos lados de la pelota. Es una artista dentra y fuera de la cancha y toca con una inmensa cantidad de corazón. Ella busca constantemente mejorar y le encanta el proceso”.

WNBA Draft 2026