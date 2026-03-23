La WNBA ya ha firmado su nuevo convenio colectivo, que regulará la competición entre 2026 y 2032. El acuerdo de reparto de ingresos eleva el salario medio hasta los 583.000 dólares esta temporada y fija el salario máximo en 1,4 millones, además de garantizar más de 1.000 millones de dólares en sueldos y prestaciones durante toda su vigencia. Con el pacto ya cerrado, la liga femenina pone ahora el foco en el Draft, donde una jugadora española podría hacer historia.

Awa Fam y su posible pick one en el Draft WNBA

El Draft de la WNBA abrirá el nuevo curso con 45 elecciones repartidas en tres rondas el próximo 13 de abril en Nueva York, apenas unos días después de la Final Four de la NCAA, mientras que la temporada arrancará oficialmente el 8 de mayo. Una cita marcada en rojo en la que Awa Fam podría hacer historia convirtiéndose en el número uno del Draft y tomando el relevo generacional de estrellas como Caitlin Clark y Paige Bueckers.

La pívot alicantina del Valencia Basket se mantiene como número uno en los últimos mocks y todo apunta a que podría poner rumbo a las Dallas Wings, donde formaría un tándem de futuro junto a Paige Bueckers.

Su crecimiento es evidente: ha ganado movilidad defensiva y sobre la pista incluso da la sensación de ser más alta que sus 6’4” oficiales. Destaca por su lectura del juego en ambos lados de la cancha, con capacidad para proteger tanto el perímetro como la pintura. Aunque su finalización cerca del aro aún puede mejorar, ya dejó destellos anotadores, como sus 10 puntos recientes con España ante Estados Unidos.

Su principal hándicap es la falta de experiencia en comparación con varias jugadoras universitarias presentes en este Draft, pero su nivel actual, a una edad más temprana, ya la sitúa al mismo nivel que muchas de ellas.

¿Quién es Awa Fam?

Nacida en Elche de padres senegaleses y criada en Santa Pola, Awa Fam llegó al Valencia Basket con apenas 12 años y debutó con el primer equipo taronja a los 15. Su progresión ha sido meteórica: en 2024 se estrenó con la selección absoluta y en junio cumplirá 20 años.

Ese mismo mes de 2024 renovó su contrato con el Valencia hasta 2029, incluyendo cláusulas de salida que le permiten presentarse ya al Draft tras haber completado dos temporadas como profesional, uno de los requisitos exigidos a jugadoras menores de 22 años.

Awa Fam dueña de la zona 😎 pic.twitter.com/nrQWINrJtg — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 14, 2026

Con la WNBA como objetivo desde hace años, Fam siempre ha dejado abierta la puerta a compaginar su salto a Estados Unidos con su continuidad en el conjunto taronja, al menos mientras sea posible. La española ha promediado en doce partidos de Euroliga, 7 puntos y 5.8 rebotes.

La mejor jugadora española en el Draft

Si se confirma su elección en el pick 1 del Draft de la WNBA, Awa Fam se convertiría en la jugadora española seleccionada más alta de la historia. Actualmente, ese récord lo ostenta Raquel Carrera, su compañera tanto en la selección como en Valencia Basket, tras haber sido elegida en el puesto 15 de la segunda ronda por Atlanta Dream.

Además, existe la posibilidad de que Iyana Martín también supere esa marca, ya que la jugadora de Perfumerías Avenida podría ser seleccionada entre los picks 7 y 12 de la primera ronda. Hasta la fecha, ninguna de las 12 jugadoras españolas elegidas en el Draft de la WNBA ha logrado entrar en la primera ronda.

Mock Draft WNBA 2026