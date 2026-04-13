El Joventut Badalona afronta el tramo decisivo de la Basketball Champions League con la eliminatoria abierta y todo por decidir en el tercer partido contra el AEK. Las posibles bajas y las limitaciones físicas de algunos jugadores habituales están obligando al equipo a recurrir a la profundidad de su plantilla, dando más protagonismo a jóvenes y piezas que han ido ganando minutos a lo largo de la temporada.

Michael Ruzic, clave en ACB con Joventut Badalona

El partido de Michael Ruzic ante el BAXI Manresa fue una de las pocas notas positivas para el Joventut Badalona, pese a la derrota por 87-77. El joven interior firmó una actuación estelar, liderando a su equipo en anotación con 18 puntos, además de capturar 7 rebotes en unos 24 minutos de juego, siendo una referencia constante en la pintura.

Ruzic mostró personalidad y capacidad para asumir protagonismo, especialmente en los momentos en los que el Joventut intentaba mantenerse en el partido, y más aún con las bajas importantes en el juego interior como Tomic o Birgander. Aunque su impacto no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro, su eficiencia cerca del aro y su presencia en el rebote evidenciaron su crecimiento.

Michael Ruzic puede ser clave para el Joventut en la BCL

Michael Ruzic puede ser una pieza clave en el tercer partido de la serie ante el AEK BC por su capacidad para aportar energía y puntos en la rotación interior del Joventut Badalona. En el segundo encuentro ya dejó buenas sensaciones con 9 puntos y 3 rebotes, demostrando que puede rendir en pocos minutos y aprovechar los espacios generados por jugadores como Ricky Rubio.

Además, su impacto puede cobrar todavía más importancia teniendo en cuenta las posibles limitaciones físicas en la rotación interior del Joventut. Ruzic ofrece una alternativa fiable para mantener el nivel cuando los titulares descansan, algo clave en un duelo a vida o muerte como este tercer partido.

Los cinco mejores partidos de Michael Ruzic en ACB