La fuga de talento joven ha sido tema de conversación entre los aficionados ACB. A pesar de las innumerables bajas de diamantes en bruto que se han ido a probar suerte fuera, sobre todo a la NCAA, sigue habiendo perlas que merece la pena seguir. Proyectos como Gonzalo Corbalán, Michael Ruzic o Hugo Benítez son la insignia del desarrollo de talento precoz en la Liga Endesa.

La enésima perla ACB de Joventut de Badalona

La producción de talento joven dentro de la estructura formativa de Joventut de Badalona no sorprenderá a nadie. Sin embargo, no por ello, el nuevo gran proyecto con el sello de calidad verdinegro está demostrando menos. Y es que el interior de 19 años de la Penya, Michael Ruzic, bien merece ser mencionado tras su última actuación.

💥 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐨𝐚𝐭: MICHAEL RUZIC!



1⃣6⃣ punts (rècord personal a l'ACB)

4⃣ rebots

1⃣8⃣ de valoració



Quina alegria tenir-te de nou amb l'equip! 🙌#CityOfBadalona pic.twitter.com/GKHzHmcfMU — Club Joventut Badalona (@Penya1930) November 16, 2025

Miguel Allen se ha llevado muchos focos en los últimos días en el entorno del Joventut de Badalona. La presencia del talento del cuadro badaloní en la lista de Chus Mateo ha sido una de las noticias en el conjunto verdinegro. Sin embargo, Michael Ruzic podría estar a punto de tirar la puerta abajo. La perla croata no es un rookie como tal, porque ya viene teniendo presencia en ACB desde hace dos campañas. No obstante, este curso a penas había tenido presencia, hasta el Joventut de Badalona vs Gran Canaria. 16 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia para 20 de valoración han revitalizado la ilusión en su potencial.

Michael Ruzic, un ala-pívot al más puro estilo europeo

Michael Ruzic es un jugador prototípicamente europeo. La perla del Joventut de Badalona es un 2.06 con buena mano de tres puntos y media distancia. Además, una de sus grandes cualidades es la interpretación del juego. Sin bien, al menos de momento, su físico no supone una ventaja competitiva en el baloncesto élite, la capacidad de lectura de uno de los nombres propios jóvenes de esta Liga Endesa ACB le hace marcar pequeñas diferencias. Se verá si su performance le sirve para ganar presencia en pista.