Joventut de Badalona llega a la jornada 2 de Liga Endesa con una victoria en el casillero. Muchos podrían pensar antes del partido, si no han seguido mucho la actualidad de Coviran Granada, que sería sencillo. Sin embargo, los nazaríes este verano hicieron su trabajo y el plantel es realmente competitivo. El triunfo, en realidad, fue más meritorio de lo pensado. Eso sí, ya se preparan para medirse a uno de los equipos más en forma de la ACB, Casademont Zaragoza.

¿Eficiencia? ¿Rebote? Cuál fue la clave del Joventut de Badalona

Muchos están hablando del plantel que ha preparado esta temporada Joventut de Badalona, con piezas de la calidad de Ricky Rubio o Ante Tomic. Tras la primera jornada, sus números en eficiencia ofensiva y defensiva fueron discretos, tampoco se exhibieron en rebote, ni tan siquiera pasando, no estando entre los equipos con más asistencias. Por ello, muchos se preguntan desde qué aspecto del juego dominó la penya a Coviran Granada.

🔢 ¡Los RESULTADOS de la PRIMERA JORNADA de la temporada 2025-26 de la #LigaEndesa! pic.twitter.com/Q9Z7rg25GX — Liga Endesa (@ACBCOM) October 5, 2025

Joventut de Badalona dejó una de las estadísticas más llamativas de la primera jornada de Liga Endesa, las pérdidas. La penya fue el equipo con el menor porcentaje de pérdidas por posesión de toda la ACB. Esto, en sí mismo, ya arroja algo de información, pero es que es mucho más que eso. Mientras que los de Dani Miret acumularon un 8,1%, el segundo, Valencia Basket, 15,2. La gran mayoría de equipos rozan, incluso superan, el 20%.

¿Qué significa ser el líder de la ACB en este dato?

Muchos se preguntarán que significa este dato. En primer lugar, habla de la fiabilidad de sus piezas. Veteranos con muchas tablas como Tomic, Ricky, Vives… son un seguro de vida. En segundo, para entender en qué se traduce, es fundamental entender el basket moderno. El ritmo aumenta año a año y el robo cada vez es más importante de cara a poder correr. Evitar pérdidas dificulta mucho al resto de equipos implementar este juego.

Esta cuestión podría ser baladí de cara al futuro, un dato que arroja valor, pero poco relevante de cara al segundo compromiso de Joventut de Badalona en la Liga Endesa; sin embargo, nada más lejos de la realidad. La jornada 2 de ACB les enfrenta a uno de los equipos más en forma, Casademont Zaragoza, que viene de endosar 107 puntos a Baskonia. Los maños son el segundo equipo con más ritmo de la competición, pero uno de los menos eficientes en ataque. Eso significa que anotan más por volumen que por calidad. Gestionar las pérdidas es clave para frenar su juego.

Porcentaje de pérdidas en ACB