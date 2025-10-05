El inicio de curso de Baskonia no ha sido el esperado y las críticas se centran en un proyecto que ha realizado cambios significativos durante el verano y que no acaba de convencer. En la primera jornada de ACB, donde los vascos visitaban la pista de Casademont Zaragoza, han caído derrotados con dureza por 107-88, sumando así la tercera derrota consecutiva.

El acierto de tres tiros: una tarea pendiente para Baskonia

Uno de los males de este Baskonia, y que ha demostrado en la primera jornada de ACB, es el acierto en triples. Contra Casademont Zaragoza, el conjunto baskonista protagonizó una estadística casi inédita, no logrando anotar ni un triple en los primeros veinte minutos del partido, en los 17 intentos que realizó el equipo.

Los 17 lanzamientos desde más allá del arco del Baskonia en la primera mitad se repartieron entre Howard (0/4), Diakite (0/1), Diallo (0/1), Cabarrot (0/2), Forrest (0/2), Spagnolo (0/1), Frisch (0/3), Samanic (0/2) y Joksimovic (0/1), sin que ninguno lograra anotar. El primer acierto desde la línea de tres llegó finalmente en el minuto dos del tercer cuarto, obra de Timothé Luwawu-Cabarrot.

Las dudas con Galbiati en este inicio de temporada con Baskonia

La marcha de Pablo Laso y la llegada de Galbiati se entendió como el inicio de un nuevo proyecto bajo la dirección deportiva de Xevi Pujol. Aunque la temporada es larga y el conjunto baskonista se enfrenta a uno de los calendarios más exigentes de la historia, el inicio no está siendo el esperado. La fragilidad defensiva del equipo y los desajustes tácticos están condenando a una plantilla que acumula tres tropiezos seguidos entre Euroliga y ACB, recibiendo más de 100 puntos.

Las dudas sobre el técnico italiano aumentan con el paso de los partidos y la afición no acaba de confiar en el proyecto, aunque todavía queda mucha temporada. De hecho, los comentarios en redes sociales señalan al tiempo que durará Galbiati en el banquillo baskonista. Más allá de la realidad, la directiva confía en el entrenador y creen que el equipo acallará las voces críticas.