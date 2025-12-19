Los entrenadores ACB suelen estar bien mirados en otras ligas europeas, incluso más allá del viejo continente. Uno de los técnicos más valorados de las últimas temporadas con pasado en Joventut Badalona y Valencia Basket, que fue relacionado con el Barça Basket con la destitución de Joan Peñarroya, ya ha encontrado nuevo club en Turquía.

Carles Durán será el nuevo entrenador del Mersin Spor

El Mersin Spor ha decidido realizar un cambio en el banquillo tras un inicio de temporada irregular en la Superliga turca. Can Sevim deja de ser el entrenador del equipo después de no alcanzar los resultados esperados, y la directiva ha tomado la decisión de despedirlo para impulsar un proyecto que aspiraba a codearse con los mejores clubes de Turquía y que ahora está abajo en la clasificación.

Para sustituirlo, tal y como ha avanzado el periodista Chema de Lucas, el club ha cerrado un acuerdo con el técnico español Carles Durán, quien ya cuenta con experiencia reciente en el baloncesto turco tras su etapa al frente del Darüşşafaka. Esta será la segunda aventura en Turquía del exentrenador de Joventut Badalona y Valencia Basket, donde intentará cumplir los objetivos y revertir la situación.

La segunda etapa de Carles Durán en Turquía tras ser vinculado con el Barça Basket

La etapa de Carles Durán en el Darüşşafaka fue breve pero intensa. El técnico español llegó al club turco en el mes de octubre con el objetivo de estabilizar al equipo y hacerlo competitivo en la Superliga, aportando su experiencia previa en ligas de alto nivel como la ACB.

Sin embargo, los resultados no terminaron de acompañar al proyecto y, de mutuo acuerdo, ambas partes decidieron poner fin a la relación antes de concluir la temporada. A pesar de ello, su paso por Darüşşafaka dejó una valoración positiva del entrenador español en el baloncesto turco, de ahí que ahora el Mersin Spor le dé una nueva oportunidad.

Así llega el Mersin Spor con la incorporación de Carles Durán

Carles Durán se encontrará una situación delicada en el Mersin Spor, ya que en la Superliga turca el equipo va decimotercero con un balance negativo de tres victorias y ocho derrotas en once jornadas. Sin embargo, en la Basketball Champions League ocupa la segunda posición con un registro positivo de 4-2, justo por detrás de Unicaja, que es líder e invicto con seis triunfos.