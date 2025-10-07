Unicaja regresa a la Basketball Champions League con la misión de defender su título por tercera temporada consecutiva. Este miércoles, en el Martín Carpena, se medirá al Mersin Sports Club turco en el debut de una competición fetiche para los cajistas. Con fichajes que refuerzan la plantilla y la ambición intacta, el equipo malagueño busca seguir haciendo historia por Europa.

Los peligros de Anthony Cowan contra Unicaja en BCL

El Mersin Sports Club llega a Málaga con un bloque sólido y experimentado, compuesto por 7-8 jugadores americanos con recorrido en competiciones europeas. El equipo, que llega al Martín Carpena después de iniciar el curso con una victoria y una derrota, combina talento exterior con físico en la pintura, siendo capaz de generar problemas a sus rivales con su cjuego vertical.

La principal amenaza del Mersin es Anthony Cowan, estadounidense que ya conoce el Martín Carpena tras su paso por el Promitheas en la BCL 23/24. Cowan, que sóno para fichar por la Euroliga, es un anotador nato y generador de juego, capaz de asumir responsabilidad en los momentos clave; en su último partido sumó 21 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias, lo que evidencia que llega en plena forma.

Su experiencia y conocimiento de la competición, convierten a Cowan en el jugador a vigilar, como ha indicado Ibon Navarro en la previa: “Nos podemos encontrar con un equipo con tres pequeños, como nos pasó con Bilbao, que creen problemas. Coward-Cobb-Pako Cruz juntos pueden dar muchos problemas”.

Otros jugadores importantes a tener en cuenta para Unicaja

Además de Anthony Cowan, el Mersin cuenta también con otros jugadores de peso que pueden marcar la diferencia. Paco Cruz, con experiencia en ACB en Fuenlabrada, aporta anotación y visión de juego, mientras que Justin Cobbs, veterano base, también se enfrentó al Unicaja en Eurocup. En la pintura, Ben Bentil, con importante trayectoria en Euroliga y ACB, ofrece presencia física y rebote, y Gabriel Olaseni refuerza el juego interior con experiencia europea y capacidad defensiva.

Además, el equipo turco combina talento internacional con un núcleo turco sólido. Tal y como ha indicado en la previa Ibon Navarro, Unicaja no se puede fiar y dar por sentada la victoria: “Este año va a ser más difícil porque aparecen más equipos potentes. Equipos que ya han competido, como AEK, Tenerife, Galatasaray… Han mejorado mucho. Más dificultad porque los que llegan y por los que siguen creciendo”.

¿Cuándo y dónde ver el Unicaja vs Mersin Sport Club en BCL?

Unicaja debutará en la Basketball Champions League este miércoles 8 de octubre a las 20:30 horas en el Martín Carpena, enfrentándose al Mersin turco. Los partidos del equipo malagueño se podrán seguir gratis por streaming a través de la plataforma Courtside 1891.