El Joventut Badalona afronta su próximo partido con un escenario complicado en cuanto a efectivos interiores, ya que cuenta con bajas confirmadas y varias dudas importantes que afectan especialmente a su rotación en la pintura. Esta situación obliga al equipo a reorganizar roles, lo que puede condicionar tanto el control del rebote como la solidez defensiva en un duelo exigente en ACB ante el BAXI Manresa.

Ante Tomic no jugará en la ACB con el Joventut Badalona

La baja de Ante Tomic llega en un momento especialmente sensible para el Joventut Badalona, ya que el pívot croata estaba aportando esta temporada unos 12,7 puntos, 6,1 rebotes y 2 asistencias en 19,8 minutos, con un 55,5 % en tiros de campo y una valoración media de 15. Más allá de las cifras, su impacto se explica por su capacidad para ordenar el ataque en el poste, generar ventajas sin necesidad de correr y asegurar el rebote ofensivo, algo clave en partidos igualados como puede ser el próximo ante el BAXI Manresa.

Para Dani Miret, la ausencia de Tomic obliga a cambiar por completo el reparto interior y el ritmo de juego. Sin su pívot más eficiente, el técnico tendrá que apostar por un juego más dinámico y menos estructurado en el poste bajo, lo que puede aumentar la velocidad del equipo, pero también reducir su control del partido.

Simon Birgander, otro jugador en duda en el Joventut Badalona

La situación de Simon Birgander es otra de las grandes incertidumbres para el Joventut Badalona de cara al duelo ante el BAXI Manresa, ya que el pívot sueco arrastra una lesión en la fascia plantar del pie derecho. Esta temporada está aportando alrededor de 6,1 puntos, 6,1 rebotes y 2 asistencias en 19,8 minutos, con un 55,5 % en tiros de campo, números que reflejan su importancia en la rotación interior.

Si finalmente Birgander no juega o lo hace de forma muy limitada, Dani Miret perderá a su segundo pívot de referencia, lo que obliga a reorganizar completamente el juego interior. Esto puede traducirse en más minutos para jugadores menos habituales o en quintetos más bajos, aumentando el ritmo, pero reduciendo la protección del aro y el rebote defensivo. En ese escenario, el partido ante el BAXI Manresa puede volverse más impredecible, con más posesiones rápidas y mayor desgaste físico para el Joventut.