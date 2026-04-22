El panorama del mundo del baloncesto europeo y mundial cambia a pasos agigantados. Lo que un día es una liga ‘menor’ puede transformarse en un cúmulo de talento importante. Los ejemplos de transformaciones al completo o irrupciones de equipos no son pocos, como la NCAA o Hapoel Tel Aviv. Actualmente, hay potencias incipientes.

Potencias incipientes en ‘Europa’

Al margen del contexto mundial, incluso dentro de una región como la europea, con un monopolio del talento tan potente como el que tiene la Euroliga, hay hueco para el crecimiento. Si en el pasado equipos como Dubai BC o Hapoel, incluso, en cierta forma, Valencia, dieron el salto. Ahora, hay equipos que quieren seguir sus pasos.

Hapoel Jerusalem

La inversión en los equipos israelíes cada vez es mayor y Hapoel Jerusalem parece querer seguir los pasos de Hapoel Tel Aviv para militar en Euroliga y para ello parece estar dispuesto a invertir dinero. Su presidente y accionista mayoritario es Matan Adelson, un empresario muy vinculado a la carrera política de Donald Trump y conocido en España por su vinculación a aquel proyecto de ‘Eurovegas’ que se planteó en Cataluña.

Por el momento, Hapoel Jerusalem no ha incorporado nombres excepcionalmente rutilantes. Sin embargo, sí que lleva el camino de crecimiento paulatino que en su día llevó Hapoel Tel Aviv. Actualmente tiene una plantilla que aspira a todo en Eurocup con estrellas de la competición. Jared Harper, Anthony Lamb, Kadheen Carrington o Yovel Zoosman sonarán a muchos aficionados. La rumorología habla de que este verano podrían buscar dar un empujón más potente.

Aris BC

La situación que vive Aris BC actualmente no invita a pensar que va a tirar la puerta abajo. Sin embargo, su nombre se encuentra entre la prensa deportiva día sí y día también. Mucho han especulado los insiders más afamados de la Euroliga con una potente inversión en fichajes veraniega. La propiedad del club cambio de manos en el año 2025, iniciando una nueva era. Este periodo estival apunta a que será movido.

Aris BC is planning a budget increase and has big ambitions to try to win the EuroCup next season.



For the bench, they'll be looking for a strong name, like Vassilis Spanoulis or Dusko Ivanovic, I'm told. — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 11, 2026

El club ha estado presente en informaciones relativas a fichajes para su plantilla, pero más si cabe en un ‘director de orquesta’. Al igual que hizo Hapoel Tel Aviv, este conjunto busca un entrenador top antes que superestrellas. Por el momento, el nombre más comentado ha sido Vassilis Spanoulis, aunque Dusko Ivanovic y Lakovic están presentes también. El nuevo propietario canadiense Richard Hsiao parece preparar una revolución en un conjunto actualmente de capa caída.

Besiktas

El conjunto turco es un caso radicalmente diferente al de los anteriores. Si el resto de casos se sustentaban en una propiedad total o muy mayoritaria que busca un proyecto personal de gran inversión, Besiktas todo lo contrario. Los otomanos son una sección del conjunto de fútbol, que es el que absorbe el volumen grande de negocio. Al igual que el Barça Basket, esta entidad es de sus socios. A pesar de que no hay una inversión externa, su futuro podría ser interesante.

Su crecimiento va a depender de los resultados en la sección de fútbol. Sin embargo, los buenos movimientos de mercado y aciertos con la inversión hace que le hayan dado la vuelta a su mala salud financiera pasada. No sería el primer proyecto interesante que se cae en Eurocup, como ha pasado con Hamburg Towers. Sin embargo, por el momento merece la pena mencionarlo. El cuadro tiene piezas interesantes como Devon Dotson o Ismael Kamagate. Además, tienen varios jugadores contrastados de la Euroliga, como Sanli, Zizic o Matt Thomas. Una potente inversión que habrá que ver dónde lleva.

Asia, un territorio en constante crecimiento

Hace tiempo que algunas ligas asiáticas empiezan a destacar en el panorama internacional. Japón, China e incluso Filipinas son potencias baloncestísticas emergentes. Si bien no alcanzan el nivel de competiciones como la Euroliga, sí que se empieza a notar que los jugadores que regresan o que llegan desde aquella región no traen un abismo de nivel, como sí pasaba antaño. Un claro ejemplo es Kenneth Faried.

Shanghai Sharks

El conjunto de la liga china, la CBA, funciona de una forma diferente a la que estamos acostumbrados en occidente. La entidad pertenece a Shanghai Jiushi Group, pero la influencia estatal es importante. Antes de que este conglomerado absorbiera al conjunto, su propietario fue Yao Ming. Actualmente, la inversión realizada en fichajes bien merece ser destacada, más si cabe viendo el rendimiento.

Hassan Whiteside putting on a show with the Shanghai Sharks:



17 Points

12 Rebounds

3 Blocks



Dominant. 🔥 (via @swishcultures_)



pic.twitter.com/2TVrpqURpI — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 30, 2026

Si bien en este tipo de ligas suelen militar estrellas en horas bajas, la realidad del conjunto es que ha invertido en piezas verdaderamente destacadas. La gran estrella del conjunto es Kenneth Lofton Jr, un jugador que tuvo una proyección brutal en NBA, pretendido en la Euroliga y que a sus 23 años está brillando en la competición asiática. También tienen algún perfil top importado veterano, como Hassan Whiteside, con una carrera en la mejor liga del mundo sencillamente impresionante. Recientemente han exportado a Dwayne Bacon y Antonio Blakeney a la Euroliga con un nivel excelso en la misma.

Fujian Sturgeons

Este conjunto, también de la CBA, no vive un buen momento competitivo. Sin embargo, sí que han conseguido atraer talento potente de Euroliga. Un jugador con pretendientes importantes como es Yoan Makondou firmó por el cuadro chino y actualmente comparte pintura con Vladimir Brodziansky. La entidad tiene una propiedad privada, evidentemente en el contexto del país, pero menos vinculada al estado que Shanghai Sharks.

L'AS Monaco Basket et Yoan Makoundou ont décidé d'un commun accord de résilier le contrat du joueur.



L'ensemble du club souhaite à Yoan le meilleur pour la suite de sa carrière 👏#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/uu1veqx1FV — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 5, 2026

Otras apuestas: TNT Tropang Giga, Nagasaki

El crecimiento de la liga china es de sobra conocido, pero en el continente asiático también hay otros conjuntos que han invertido dinero en atraer talento diferencial, incluso robándoselo a la Euroliga. Un claro ejemplo es la llegada de Bol Bol a la liga filipina. Su rendimiento NBA era notable y en su salida de la liga parecía que Europa sería su destino. Actualmente milita en Talk N Text Tropang Giga.

OKAY, BOL BOL! The former NBA center went OFF for 48 Points, 11 Rebounds, & 7 BLOCKS in TNT TROPANG 5G’s WIN vs. Blackwater in the Philippine Basketball Association! 🪣🇵🇭



📊 48 PTS, 11 REB, 7 BLK, 15/24 FGM, 17/21 FTM, WIN



Should Bol Bol be back in the NBA? 🤔 pic.twitter.com/9UJ8TgIVSD — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 15, 2026

Japón es un país que a nivel económico cuenta con empresas con capacidad de inversión. Por ello, a pocos les extraña que sus equipos no cuenten con talento diferencial. El mejor equipo del país actualmente es Nagasaki, que cuenta en sus filas con diamantes como el ex Euroliga Stanley Johnson, que brilló en Anadolu Efes, y Jarrell Brantley cuya carrera desde la NCAA, pasando por Europa y por la NBA es encomiable.