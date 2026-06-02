El mercado de entrenadores en la Euroliga se encuentra en un momento especialmente movido, con varios banquillos importantes en pleno proceso de reconstrucción y decisiones clave aún por cerrarse. Los movimientos que se están gestando en distintos clubes apuntan a un verano de cambios relevantes, con técnicos de primer nivel en el centro de las negociaciones y proyectos que buscan dar un salto competitivo a corto plazo, como puede ser el caso del Barça Basket.

Zeljko Obradovic, cerca de fichar por el Panathinaikos

El Panathinaikos está valorando un cambio importante en su banquillo y ha puesto sus ojos en el histórico técnico Zeljko Obradovic. Según informaciones procedentes de Serbia, el club griego habría preparado una oferta muy potente para intentar su regreso, en un contexto en el que el equipo busca recuperar protagonismo tras una temporada irregular en la que su eterno rival, el Olympiacos, ha dominado tanto a nivel nacional como europeo.

A pesar de que Ergin Ataman sigue siendo el entrenador actual, su continuidad no está asegurada y podría ser cesado. La propuesta económica que se menciona rondaría los 10 millones de euros por dos temporadas, lo que convertiría a Obradovic en el entrenador mejor pagado del baloncesto europeo.

El Barça Basket se queda sin la opción Zeljko Obradovic

Si finalmente el Barça Basket logra cerrar el regreso de Zeljko Obradovic al Panathinaikos, el conjunto azulgrana vería cómo se esfuma una de las opciones más ambiciosas que tenía sobre la mesa para liderar su nuevo proyecto. Según informó Mundo Deportivo, el técnico serbio había aparecido recientemente como una alternativa de peso ante la salida de Xavi Pascual, y su experiencia y prestigio en la EuroLeague lo convertían en un candidato ideal para devolver al equipo azulgrana a la élite europea.

En ese escenario, el Barça Basket se vería obligado a reforzar otras vías que ya tenía abiertas, como las que apuntan a Ibon Navarro o Vassilis Spanoulis, perfiles distintos pero con proyección. La posible decisión de Obradovic por el conjunto griego no solo supondría un golpe en el mercado de entrenadores, sino también un mensaje claro de ambición desde Atenas.

Entrenadores Euroliga 2026-27

Olympiacos — Georgios Bartzokas

Real Madrid — Sergio Scariolo

Valencia Basket — Pedro Martínez

Fenerbahçe — Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas — Tomas Masiulis

Hapoel Tel Aviv — Dimitris Itoudis

Panathinaikos— Ergin Ataman

AS Monaco — Manuchar Markoishvili

Barça Basket — (vacante tras salida de Xavi Pascual)

Estrella Roja — Milan Tomic

Dubai Basketball — Aleksander Sekulic

Maccabi Tel Aviv — Oded Kattash

Bayern Munich — (vacante tras retirada de Pesic)

Olimpia Milano — Peppe Poeta

Partizan Belgrado — Joan Peñarroya

París Basketball — Julius Thomas

Virtus Bologna — Nenad Jakovljevic

Baskonia — Paolo Galbiati

Anadolu Efes — Pablo Laso

ASVEL Villeurbanne — Pierric Poupet

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