Los Lakers tienen un plan para su mayor debilidad defensiva, y pasa por un viejo conocido de la NBA

Tras remodelar su plantilla, los Lakers siguen explorando el mercado. Además del interés ya conocido en Jonathan Kuminga, los dirigentes californiens habrían incluido también a Matisse Thybulle en su lista de objetivos, según Marc Stein.

Libre desde el final de su contrato con Portland, el australiano podría unirse a Luka Dončić tres años después de casi convertirse en su compañero en Dallas. En el verano de 2023, los Mavericks le presentaron una oferta, pero los Blazers ejercieron su derecho de igualación para retenerle.

Esta vez, su futuro dependerá en buena parte de sus exigencias económicas. Regularmente lesionado durante las dos últimas temporadas, solo 45 partidos disputados en total, Thybulle no llega a estas negociaciones en posición de fuerza.

The Lakers have again broadened their search for perimeter defense, league sources say, registering interest this week in free agent Matisse Thybulle.



They have already added Ziaire Williams while also continuing to pursue Jonathan Kuminga.



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Un perfil defensivo que encaja con lo que necesitan los Lakers

El doble miembro del segundo mejor quinteto defensivo de la liga (2021 y 2022) sigue siendo un perfil muy interesante para Los Ángeles. La temporada pasada promedió 5,8 puntos, 2 rebotes y 2 robos de balón, con un 40% de acierto en triples, aunque con un volumen de lanzamientos reducido.

Sobre todo, su actividad defensiva permitiría a los Lakers contar con un jugador capaz de marcar a los mejores exteriores rivales. Tras la marcha de Marcus Smart a los Rockets, Thybulle podría asumir parte de esas responsabilidades y aliviar la carga defensiva de Luka Dončić y Austin Reaves en ese lado de la pista.