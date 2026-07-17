Los Lakers: de Hollywood a la analítica, la revolución discreta que quiere cambiar la franquicia desde dentro

Durante décadas, los Lakers pudieron contar con su historia y su increíble poder de atracción. Pero detrás del prestigio, su estructura organizativa fue durante mucho tiempo sorprendentemente limitada: pocos directivos intermedios, una célula analítica reducida y un departamento de rendimiento mucho menos desarrollado que el de otras franquicias.

La llegada de Mark Walter como propietario mayoritario debe cambiar esa realidad. El multimillonario, que ya dirige los Dodgers, quiere reproducir en el baloncesto la transformación que Andrew Friedman y Farhan Zaidi llevaron a cabo en el béisbol. En una década, ambos dirigentes convirtieron a la franquicia angelina en un referente en análisis, gestión física y desarrollo de jugadores.

Su misión con los Lakers no consiste, sin embargo, en elegir jugadores. Friedman y Zaidi trabajan principalmente en la arquitectura de la organización, añadiendo las competencias adecuadas alrededor de Rob Pelinka y continuando la reorganización iniciada tras el cambio de propiedad.

Dos asistentes de GM y un laboratorio de biomecánica

Los Lakers quieren contratar a dos asistentes de GM: uno especializado en evaluación de personal y otro en estrategia y estadísticas avanzadas. Friedman y Zaidi participan en algunas entrevistas, después de que la franquicia ya intentara contratar a Steve Senior, asistente de GM de los Timberwolves.

Según Yahoo Sports, la transformación también alcanza al rendimiento físico. Rob Pelinka confirmó que los Lakers están trabajando con los Dodgers para instalar un laboratorio de biomecánica. Durante los últimos playoffs, Austin Reaves, que sufrió una lesión en los oblicuos, habría utilizado las instalaciones del Dodger Stadium durante su recuperación.

«Es una reconstrucción y un reequipamiento completos», resumió Pelinka, que quiere «llevar la organización al siguiente nivel». Renovado antes del cambio de propiedad, sigue siendo el centro de las decisiones deportivas, pero estará mejor acompañado, y quizás también mejor supervisado.

Añadir tecnología al prestigio

Esta evolución marca una ruptura con el funcionamiento principalmente familiar asociado a la era Buss, aunque Jeanie Buss seguirá al frente de la franquicia. Los Lakers nunca han tenido dificultades para atraer estrellas gracias a Hollywood, a sus títulos y a su exposición mediática. Pero en una NBA donde los márgenes se encuentran en los datos, la prevención de lesiones o el desarrollo individual, la imagen ya no es suficiente.

Como en los Dodgers, el objetivo de Walter es menos reemplazar a las personas que ya están que construir una maquinaria eficiente a su alrededor. Los Lakers ya sabían vender un escenario incomparable. Ahora quieren dotarse de las herramientas e infraestructuras de las organizaciones más exitosas.

Una revolución que sin duda hará mucho menos ruido que el traspaso de una superestrella, pero cuyos efectos podrían ser finalmente mucho más duraderos para el éxito a medio y largo plazo de los «Purple & Gold».