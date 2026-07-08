Cómo LeBron tomó la decisión de dejar los Lakers: el silencio que lo dijo todo

Todo el mundo ya sabe que LeBron James no ha renovado con los Lakers. Según ESPN, la franquicia no presentó ninguna oferta formal al jugador de 41 años y ni siquiera consiguió concertar una reunión antes de la apertura de la agencia libre. James ya había tomado la decisión de marcharse, molesto por no ver un plan concreto de mejora del equipo en torno a la nueva estrella de la casa.

De los planes de retiro en Los Ángeles a estar fuera del plan en dos meses

El giro fue rápido. Nada más después de la eliminación por barrida ante el Thunder en la segunda ronda de playoffs, hace dos meses, Los Ángeles parecía el destino más probable de LeBron para la temporada 2026-27. Rich Paul, su agente y amigo de toda la vida, aseguraba que su cliente tenía un 80% de certeza de querer quedarse. Las semanas pasaron, el cálculo cambió y el martes anterior la franquicia recibió el mensaje: no habría renovación.

Hasta el lunes, James aún no había confirmado su próximo destino. Lo que prácticamente nadie contempla es la retirada. Después de 23 temporadas y el récord absoluto de puntos en la liga, poner punto final a su carrera este verano sería el desenlace menos esperado de todos.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Lo que ESPN reveló entre bastidores

El reportaje de Ramona Shelburne publicado en ESPN expone un silencio que dice mucho. Durante una semana entera, ninguna de las dos partes intercambió propuesta alguna, formal o informal. No hubo conversación sobre un proyecto conjunto, ni encuentro cara a cara, presencial ni por videollamada.

«Durante una semana, ni el entorno de James ni los Lakers intercambiaron ofertas formales o siquiera informales, según fuentes de ambos lados de la situación», escribió Shelburne. «Tampoco discutieron una visión de futuro conjunta, ni se reunieron, en persona ni virtualmente.»

Los Lakers lo intentaron. Llamaron a Paul una semana antes de la apertura de la agencia libre y propusieron una videoconferencia con James. La respuesta fue que el jugador no estaba disponible. «Paul no dio el motivo en ese momento, pero le contó a ESPN que fue porque James ya había decidido que no quería volver y que no había necesidad de llamada», relató la periodista.

La exigencia que nunca llegó a cumplirse

Como muchos sospechaban, la condición de LeBron era sencilla y costosa: mostrarle cómo mejoraría el equipo si él aceptaba reducir su propio salario. El plan nunca llegó. La lectura interna, según Shelburne, es que el veterano comenzó a sentir que ya no era una prioridad.

La semilla se plantó en febrero de 2025, cuando los Lakers trajeron a Dončić. Con 25 años entonces, el esloveno se convirtió de inmediato en el eje de la organización. Por primera vez en su carrera, LeBron no era el hombre central. Aceptó el rol y llegó a ser la tercera opción anotadora la última temporada, por detrás de Dončić y Austin Reaves. Pero entre bastidores quedó la sensación de que el reconocimiento no llegó en la misma proporción que el sacrificio.

«Sinceramente, no sé si hicimos lo suficiente para reconocer los sacrificios que él hizo al aceptar entregar las llaves a Luka y a AR este año», admitió un miembro de la franquicia. «Claro que tiene un ego grande, y la gente puede decir lo que quiera sobre eso. Pero también es el máximo anotador de la historia del baloncesto y de verdad intentó hacer lo mejor para que el equipo ganara.»

CAVS GOING ALL IN FOR LEBRON REUNION! 🔥



Cleveland keeping open roster spots to trade for Bronny James from the Lakers — just to lure Dad back home! 👀



Family reunion in Ohio? Bronny's deal just guaranteed… Cavs playing 4D chess. What a wild offseason! 🏀#NBA #LeBronJames… pic.twitter.com/NaTwCHHug2 — TheRoverReport (@TheRoverReport1) July 6, 2026

Un legado ambiguo, pero no menor

Los Lakers construyen ahora en serio alrededor de Dončić. LeBron se va después de ocho temporadas. Este período es visto por muchos como una decepción, sobre todo en comparación con otros grandes que vistieron esa camiseta. Es una lectura injusta a medias. Cuando llegó en 2018, el equipo estaba hundido en el limbo deportivo, alejado de los playoffs desde hacía años.

Un año después, con la llegada de Anthony Davis, llegó la respuesta en la cancha: el 17.º título de la historia de los Lakers, conquistado en la primera temporada de la dupla. Fue el punto culminante de un paso que termina sin fiesta, pero que rescató a la franquicia de un pozo. El divorcio se produce ahora en el tono más frío posible: el del silencio acordado de ambas partes.