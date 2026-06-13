Luka Doncic y Los Angeles Lakers aspiran a firmar un verano perfecto con el objetivo de consolidarse como firmes candidatos al anillo de la NBA de cara a la temporada 2026-27, en un Oeste dominado actualmente por proyectos en plena ascensión como los San Antonio Spurs o los Oklahoma City Thunder. Sin embargo, en la oficina de la franquicia angelina son plenamente conscientes de que tienen por delante un trabajo complejo y decisivo para dar forma al roster, tomando decisiones que pueden marcar el rumbo del equipo tanto a corto como a largo plazo.

Traer de vuelta a Austin Reaves y LeBron James

Con la incorporación de Luka Doncic a los Lakers en febrero de 2025, Rob Pelinka dio forma a un Big Three de gran calibre NBA al reunir al esloveno con LeBron James y Austin Reaves. Sin embargo, ahora se abre una nueva etapa en la que el futuro de los dos últimos está en el aire, ya que mantener a ambos implicaría un importante esfuerzo económico para la franquicia.

Desde Estados Unidos apuntan a que LeBron James podría prolongar su etapa en Los Ángeles Lakers aceptando un contrato mínimo de veterano, mientras la prioridad financiera de la franquicia pasaría por satisfacer las exigencias de Austin Reaves. En este escenario, asumir los contratos deseados por ambos jugadores reduciría de forma notable la flexibilidad salarial de los Lakers en la agencia libre, obligando a la organización a exprimir al máximo su ingenio para construir un roster competitivo alrededor de su núcleo estelar con piezas de rol de calidad.

Si LeBron James decidiera poner fin a su etapa en los Lakers y emprender un nuevo rumbo hacia destinos como los Cleveland Cavaliers o los Golden State Warriors, la franquicia angelina ganaría margen de maniobra financiero para reestructurar su proyecto. En ese contexto, la directiva podría centrarse en la incorporación de perfiles bidireccionales que encajan en su visión competitiva, con nombres como Lu Dort, Trey Murphy III o Peyton Watson, tres jugadores muy valorados internamente en la oficina de Los Ángeles.

Las demandas de Austin Reaves

Según informó Brad Turner del Los Angeles Times, Austin Reaves podría aspirar a un contrato de hasta cinco años por un valor cercano a los 240 millones de dólares por parte de los Lakers, una cifra que reflejaría su estatus creciente en la franquicia. De hecho, ese escenario encaja con sus posibles expectativas en el mercado. En este contexto, la organización angelina deberá valorar cuidadosamente si Reaves justifica esa inversión y asumir el riesgo de que otras franquicias puedan igualar o superar esa oferta. El escolta, de 28 años, podría convertirse en agente libre sin restricciones si rechaza su opción de jugador, algo que todo indica que ocurrirá.

Decisión sobre Rui Hachimura

Rui Hachimura suma ya tres temporadas en los Lakers tras una etapa irregular en los Washington Wizards, y la franquicia deberá definir su futuro a medio plazo. El japonés ha evolucionado hasta convertirse en un tirador fiable desde el perímetro, un perfil que encaja bien en el proyecto liderado por JJ Redick. Aunque su producción ha mostrado altibajos a lo largo del curso, su rol dentro de la rotación se ha mantenido estable. Hachimura comenzó la temporada como titular, pero acabó perdiendo ese puesto en favor del ajuste rotacional derivado del intercambio por Marcus Smart.

Fue en los playoffs donde Hachimura firmó su mejor versión, promediando 17,5 puntos y un extraordinario 57% de acierto desde el triple. El alero japonés firmó en 2023 un contrato de tres años y 51 millones de dólares, y afronta ahora un verano como agente libre sin restricciones. Su continuidad en los Lakers dependerá de las exigencias salariales que plantee, aunque en el mercado resulta complicado encontrar un perfil capaz de reemplazar su impacto y encaje dentro de la rotación.

Existe debate sobre sus carencias en el rebote y la defensa, dos aspectos que los Lakers necesitan reforzar de forma clara, ya sea con el propio Rui o, más probablemente, con incorporaciones exteriores este verano. Sin embargo, también hay un argumento a favor de mantener a un alero tirador que ya ha construido química en pista con Austin Reaves, LeBron James y, al menos desde su llegada, con Luka Doncic. Ese entendimiento colectivo también tiene un valor importante dentro del proyecto.

Objetivos de mercado en Lakers

La toma de decisiones en torno a LeBron James, Austin Reaves y Rui Hachimura será determinante para definir la estrategia de mercado de Los Angeles Lakers en la próxima temporada baja. En ese abanico de posibles objetivos aparece el nombre de Quentin Grimes, actualmente en los 76ers, aunque su adquisición no sería sencilla debido a su valor como tirador exterior, su impacto defensivo y su versatilidad en ambos lados de la cancha.

Encontrar un pívot es probablemente el gran objetivo de los Lakers, con opciones en el radar como Domantas Sabonis de los Sacramento Kings o Mitchell Robinson de los New York Knicks. En el caso del segundo, su encaje junto a Luka Doncic es fácil de imaginar: Robinson no requiere balón ni protagonismo en el juego interior, ya que su impacto se basa en colocar bloqueos, dominar el rebote, proteger el aro y aportar una presencia física constante en la pintura. En ataque, vive de continuaciones y segundas oportunidades, mientras que en defensa ofrece un ancla real que eleva la estructura del equipo.

¿Imposible Giannis Antetokpounmpo?

En algún momento se llegó a especular con la posibilidad de incorporar a un MVP como Giannis Antetokounmpo para unirlo a un proyecto liderado por LeBron James y Luka Doncic en los Lakers. Sin embargo, según informa Jake Fischer, la opción de ver al griego desembarcando en Los Ángeles es prácticamente inviable. En este momento, Miami Heat y Portland Trail Blazers aparecen como los principales proyectos con opciones reales de aspirar a una superestrella de ese calibre.