$3 millones, buen defensor y sin pretensiones: así resuelven los Lakers su problema en el alero

Con los movimientos de esta offseason, los Lakers resolvieron el problema en el juego interior al fichar a Walker Kessler, pero crearon un vacío en la posición de alero. Para corregirlo, el equipo ha llegado a un acuerdo con Ziaire Williams, quien militó en los Brooklyn Nets la temporada pasada.

Refuerzo en el alero

El alero destaca por su trabajo sin balón, que es precisamente la habilidad que Luka Dončić necesita en esa posición, además de ser un buen defensor y un tirador solvente. La única incógnita es si será capaz de mantener la consistencia a lo largo de toda la temporada.

Free agent forward Ziaire Williams has agreed on a one-year, $3 million deal to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/peHUxlls6d — Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2026

Mientras tanto, los Lakers siguen avanzando en las conversaciones con los Atlanta Hawks y Jonathan Kuminga para reforzar aún más esa posición.

Presupuesto ajustado

Los Lakers hicieron un gran movimiento al asegurar a Williams por $3 millones, la mitad de lo que los Nets le pagaban la temporada pasada.

Como agente libre irrestricto, Ziaire no era uno de los aleros más codiciados del mercado y aceptó un contrato mínimo veterano para jugar en Los Ángeles. Era, en realidad, todo lo que los Lakers podían ofrecer, ya que se encuentran cerca del primer límite de restricción salarial de la NBA.

En el caso de Kuminga, el front office tendrá que presentar un paquete atractivo para conseguir el traspaso, que deberá incluir jugadores y elecciones del Draft.