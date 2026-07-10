El plan final de los Lakers para cerrar con Jonathan Kuminga los planes B si falla

Los Angeles Lakers se reunieron con el alero Jonathan Kuminga en la apertura de la agencia libre del martes y siguen en la carrera por el jugador de 23 años. Los Atlanta Hawks aceptarían un sign-and-trade para enviarlo a Los Ángeles. Si el acuerdo se complica, la franquicia ya tiene una lista de planes B listos para cubrir la posición de alero.

Kuminga, la prioridad número uno

El objetivo está claro, y el camino para llegar a él también. Según el periodista Khobi Price del California Post, los Lakers se sentaron con Kuminga en cuanto abrió la agencia libre y no han cejado en su empeño. El alero terminó la última temporada en los Atlanta Hawks, y el propio club de Atlanta estaría dispuesto a montar un sign-and-trade para entregárselo a Los Ángeles.

Ese intercambio es la pieza central del plan. La lógica de plantilla es evidente: el equipo necesita un alero titular atlético que compita en los dos lados de la cancha, una pieza que sencillamente no existe en la rotación actual. Kuminga resolvería ese problema de golpe. El problema es que los tratos en la NBA raramente se cierran en el primer apretón de manos, y la franquicia sabe que necesita un plan B listo en el cajón.

REPORT: The Hawks have a preferred framework in place to execute a sign and trade that would send Jonathan Kuminga to the Lakers, per @khobi_price.



Hawks would receive:

Jarred Vanderbilt

2032 first-round pick swap



Lakers would receive:

Jonathan Kuminga pic.twitter.com/lUkq6aXqM4 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 8, 2026

Los planes B que no entusiasman a la afición

La lista de alternativas existe, pero las oportunidades del mercado son limitadas. Price mencionó varios nombres, sin confirmar cuán viables son. El primero es Ziaire Williams, que viene de una temporada en Brooklyn Nets. Los Lakers lo siguieron después de que los Nets rechazaran su opción de $6,3 millones y lo convirtieran en agente libre irrestricto.

Williams no es un gran tirador de tres, pero mide 2,06 metros, tiene solo 24 años y un salto vertical de casi un metro. Es reconocido por su defensa, especialmente la colectiva. La temporada pasada promedió 10,2 puntos con un 42,5% en sus tiros en 22,9 minutos por partido.

Los otros nombres disponibles generan opiniones divididas:

Bruce Brown : defensor eficiente que anota y distribuye el balón, conectó el 38,5% de sus triples la temporada pasada y fue pieza del título de Denver Nuggets en 2023.

: defensor eficiente que anota y distribuye el balón, conectó el 38,5% de sus triples la temporada pasada y fue pieza del título de Denver Nuggets en 2023. Matisse Thybulle : con 29 años y siete temporadas en la liga, siempre ha tenido fama de alero 3-and-D, pero solo disputó 45 partidos en las últimas dos temporadas.

: con 29 años y siete temporadas en la liga, siempre ha tenido fama de alero 3-and-D, pero solo disputó 45 partidos en las últimas dos temporadas. Ochai Agbaji: mantiene el potencial de 3-and-D tras cuatro años en la liga, aunque todavía no ha terminado de despegar.

P.J. Washington, el nombre que los Lakers evitan

Hay un jugador que la afición adoraría ver de morado y oro: P.J. Washington, alero-pívot titular de los Dallas Mavericks. Es un defensor contrastado, buen reboteador, ha sido un buen tirador de tres y ya jugó junto a Dončić en Dallas. La temporada 2025-26 promedió 14,2 puntos y siete rebotes por partido.

REPORT: The Lakers are reportedly interested in P.J. Washington and are actively exploring potential trade scenarios to acquire him. Nothing is considered imminent, but Los Angeles continues to evaluate ways to get a deal done. pic.twitter.com/5yVRWHaZNt — Marc Jacobs (@HA8TER) July 5, 2026

El obstáculo es el contrato. Washington tiene $88,8 millones totalmente garantizados en los próximos cuatro años, de los cuales $19,8 millones corresponden solo a la próxima temporada. Para una dirección que mide cada centavo, ese es un compromiso que, según Price, no genera entusiasmo. El talento gusta; el salario asusta.

El verdadero obstáculo es el techo salarial

Detrás de la búsqueda de un alero se esconde un villano silencioso: las reglas. El convenio colectivo actual y el techo salarial son de los más restrictivos de la historia de la liga, y eso es lo que reduce las opciones de los Lakers a nombres modestos. No es falta de voluntad, es falta de margen de maniobra.

El desenlace depende de dos variables que la franquicia no controla sola: la paciencia de los Hawks para cerrar el sign-and-trade y la disposición de Kuminga para vestir la camiseta de los Lakers. Mientras no llegue la firma, Los Ángeles aguanta la respiración con la lista de planes B abierta, esperando no tener que recurrir a ella.