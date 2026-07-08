¡Bomba en el mercado de fichajes Euroliga! Guerschon Yabusele ultima su regreso

El mercado de fichajes en la Euroliga está más vivo que nunca. Son muchos los equipos que se mueven por incorporaciones. Especialmente candente están los movimientos en la posición de ala-pívot. Equipos como Valencia Basket para suplir a Pradilla, el Real Madrid Baloncesto ante los rumores de adiós de Hezonja o Panathinaikos con cantos de sirena sobre Juancho son algunos de los protagonistas. Una ex estrella de la competición como Guerschon Yabusele, en el ojo del huracán.

Guerschon Yabusele vuelve a la Euroliga en el presente mercado de fichajes

El periplo del exjugador del Real Madrid Baloncesto por la NBA ha dejado luces y sombras. Por momentos parecía que podría asentarse en un rol importante, pero entre traspasos y roles cambiantes, acabó por estar más fuera que dentro. Aun así demostró estar capacitado para imponerse físicamente en una competición verdaderamente exigente. Por ello, su regreso a la Euroliga en el actual mercado de fichajes se entiende como un movimiento trascendente.

Guerschon Yabusele ha venido estando relacionado con varios equipos Euroliga en el actual mercado de fichajes. El Real Madrid Baloncesto buscaba un regreso triunfal, también ASVEL, el club en el que irrumpió en el baloncesto élite. Sin embargo, parece que su sino podría ser otro. Según ha afirmado el prestigioso insider, Donatas Urbonas, el ala-pívot francés estaría cerrando su contrato con Panathinaikos.

El ex del Real Madrid Baloncesto llega a un superequipo

El jugador francés ha demostrado poder ser dominador en Euroliga y NBA. Su última estancia en el Real Madrid Baloncesto ya era un gran aval, pero su paso por EEUU solo aumenta las expectativas. En este sentido, Guerschon Yabusele aterriza en un combinado que tampoco estaba muy necesitado de talento. Panathinaikos parece tener clavada la espina de esta temporada decepcionante y ya ha hecho varios movimientos cruciales, empezando por Zeljko Obradovic.

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El ex del Real Madrid Baloncesto se unirá en el mercado de fichajes a un cuadro Euroliga dirigido por el entrenador más laureado de la historia de la Euroliga. Además del roster temible que ya conformaron el año pasado, llegadas como Isaac Bonga parecen cerca de cerrarse, mientras que piezas como Moustapha Fall ya estamparon su firma. Guerschon Yabusele completará un plantel temible junto a estrellas como Kendrick Nunn, Nigel Hayes o Cedi Osman.