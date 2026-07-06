¿Quién es Nick Ongenda? El fichaje de BAXI Manresa que puede encajar perfectamente en el estilo

El mercado ACB continúa muy activo en plena planificación de la próxima temporada, con los equipos reforzando sus plantillas para elevar el nivel competitivo. Entre renovaciones, fichajes internacionales y movimientos estratégicos, los clubes buscan piezas que encajen en sus estilos de juego y marquen diferencias en una competición cada vez más exigente tanto en España como en Europa. BAXI Manresa ha escogido un jugador que puede encajar bien en el estilo del equipo.

Nick Ongenda es oficialmente nuevo jugador del BAXI Manresa.

El BAXI Manresa sigue perfilando su plantilla con la incorporación de Nick Ongenda, un pívot que reforzará el juego interior del conjunto catalán en ACB. El internacional con pasaporte sudafricano, nacido en Canadá, llega tras su paso por el Hapoel Haemek israelí, donde firmó una temporada sólida con promedios de 10,2 puntos, 6,7 rebotes y 0,9 asistencias por partido, destacando especialmente por su capacidad reboteadora y su presencia física en la pintura.

Formado en la NCAA con DePaul, Ongenda ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye experiencias en la G-League y en ligas europeas como la polaca e israelí. Se trata de un pívot con gran envergadura, pero también con movilidad y capacidad para jugar por encima del aro, lo que lo convierte en un perfil interesante para el estilo dinámico de Manresa.

¿Qué puede aportar Nick Ongenda al BAXI Manresa?

Nick Ongenda puede aportar un perfil muy valioso en el juego interior del BAXI Manresa gracias a su físico y movilidad. Con sus 2,11 metros, destaca por su capacidad para finalizar cerca del aro, especialmente en situaciones de pick and roll, donde es un objetivo constante para alley-oops y continuaciones rápidas.

Además, su energía le permite correr bien la pista y generar ventajas en transiciones, algo clave en el estilo dinámico del equipo. En defensa, aporta intimidación gracias a su envergadura y capacidad de salto, sumando tapones, rebote y presencia en la pintura.

Aspectos a mejorar de Nick Ongenda

Sin embargo, todavía tiene margen de mejora en varios aspectos de su juego. Su tiro exterior es limitado, lo que reduce su amenaza lejos del aro, y debe ganar regularidad en el tiro libre, donde ronda el 60% de acierto. También necesita controlar mejor las faltas personales, fruto de su agresividad defensiva, y mejorar la toma de decisiones en ciertas acciones.