Tres bombazos inesperados de la agencia libre NBA que podrían sacudir la Euroliga

La temporada baja avanza a toda velocidad tanto en la NBA como en la Euroliga. Mientras el mercado se llena de fichajes, renovaciones y rumores, todavía quedan varios agentes libres cuyo futuro es una incógnita. Entre ellos, tres nombres destacan como posibles bombazos para el baloncesto europeo: jugadores con pasado y nivel NBA que podrían seguir el camino de figuras como Trey Lyles o Jabari Parker y convertirse en incorporaciones de primer nivel para la Euroliga.

Jeremy Sochan

A sus 23 años, el interior polaco afronta uno de los momentos más decisivos de su carrera. Tras finalizar contrato después de conquistar el anillo de la NBA con los New York Knicks, su protagonismo en los Playoffs fue prácticamente testimonial: disputó ocho partidos con una media de apenas tres minutos por encuentro.

Elegido con el número 9 del Draft de la NBA de 2022, su progresión ha ido perdiendo impulso después de un inicio prometedor. Internacional con Polonia y formado en Baylor, llegó a promediar 11 puntos por partido durante sus tres primeras temporadas en la liga con Spurs, bajo las órdenes de Popovich, dejando entrever un potencial que todavía busca consolidar.

Por el momento no existen rumores que lo sitúen en la Euroliga, pero su condición de agente libre abre un escenario lleno de incógnitas. La gran duda pasa por saber si encontrará una nueva oportunidad en la NBA o si, por el contrario, optará por cruzar el Atlántico para relanzar su carrera en Europa.

Drew Timme

Otro perfil interesante es el de un jugador interior que busca una nueva oportunidad en la NBA tras sus etapas en Brooklyn Nets y Los Angeles Lakers. Aunque sus apariciones en la liga han sido limitadas, ha brillado especialmente en la G League, donde ha demostrado ser un referente ofensivo.

Formado en Gonzaga y sin haber sido seleccionado en el Draft, Timme ha ido construyendo su camino a base de rendimiento, ganándose oportunidades para hacerse un hueco en la NBA. Su nombre ya ha aparecido vinculado a posibles destinos en la Euroliga, aunque también despierta interés en mercados emergentes como el chino.

Durante la última temporada con los South Bay Lakers firmó unos números sobresalientes: 23,9 puntos, 8,2 rebotes y 4,2 asistencias de media, estadísticas que lo convierten en uno de los agentes libres más atractivos fuera de la NBA y en un candidato con argumentos para dar el salto al baloncesto europeo.

Oscat Tshiebwe

Su físico y dominio de la pintura lo convierten en un interior con capacidad para firmar dobles-dobles de manera habitual y marcar diferencias en ambos lados de la cancha. Aunque su prioridad seguirá siendo encontrar un nuevo contrato en la NBA, la Euroliga podría presentarse como una oportunidad ideal para relanzar su carrera y consolidarse como uno de los pívots más dominantes de la competición.

Formado en West Virginia y Kentucky, acumula 49 partidos en la NBA, pero ha sido en la G League donde ha mostrado su mejor versión. Con los Salt Lake City Stars firmó una notable temporada, promediando 13,6 puntos, 15,4 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro, unos números que respaldan su potencial para dar el salto como pieza importante en el baloncesto europeo.