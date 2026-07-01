La Laguna Tenerife cerca de cerrar el fichaje de este cupo y campeón ACB con Valencia Basket

El mercado de la Liga Endesa se mueve con intensidad en este tramo del verano, con especial atención a los jugadores nacionales con condición de cupo, cada vez más cotizados por su experiencia y valor competitivo. En este contexto, un jugador del Valencia Basket ha despertado el interés de varios equipos, entre ellos La Laguna Tenerife, que busca atar su incorporación en las próximas horas.

Xabi López-Arostegui, a un paso de La Laguna Tenerife

Tal y como han informado Basket Aurinegro y El Día, La Laguna Tenerife tiene muy avanzada la incorporación de Xabi López-Arostegui, que apunta a convertirse en el primer fichaje para la temporada 2026/27. El alero vasco, reciente campeón de la Liga Endesa con el Valencia Basket, llegaría para reforzar una posición debilitada tras la salida de Tomás Scrubb y la lesión de Joan Sastre.

Xabi López-Arostegui pondrá fin a su etapa en Valencia tras cinco temporadas en las que ha superado los 250 partidos en ACB y se ha consolidado como una pieza importante, aunque con menos protagonismo en el último año. Las negociaciones con el conjunto tinerfeño están muy avanzadas y, salvo giro inesperado, se incorporará al proyecto aurinegro.

Los movimientos de La Laguna Tenerife en el mercado ACB

La llegada de Jaka Lakovic al banquillo de La Laguna Tenerife ha marcado el inicio de una profunda reestructuración en la plantilla. El técnico esloveno ha apostado desde el primer momento por asegurar la continuidad de Marcelinho Huertas, mientras el club ha comenzado a liberar masa salarial con varias salidas importantes. Jugadores como Patty Mills, Kevin Yebo, Elvar Fridriksson o Thomas Scrubb ya no forman parte del nuevo plan, evidenciando un cambio de ciclo en el vestuario.

Paralelamente, la dirección deportiva trabaja contrarreloj para reconstruir el equipo con perfiles que encajen en la idea de Lakovic, basada en el equilibrio y la competitividad. A las bajas se suma la marcha del joven Dylan Bordón rumbo a la NCAA, lo que aumenta la necesidad de refuerzos en el perímetro.

Estadísticas de Xabi López-Arostegui en ACB