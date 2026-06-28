Baskonia confirma el primer fichaje del crack de Eurocup entre culebrones con Barça Basket

El mercado de la ACB vuelve a situar a varios de sus grandes protagonistas en el centro de la atención, con dos de los clubes más potentes del panorama nacional moviéndose con fuerza en la planificación de sus próximos proyectos., coo son Baskonia y Barça Basket Entre intereses cruzados, decisiones de banquillo y negociaciones abiertas, el conjunto vasco ya tiene su primer refuerzo.

Dewayne Stewart Jr es oficialmente jugador de Baskonia

Dewayne Stewart Jr se convierte en el primer fichaje del nuevo proyecto de Baskonia para la temporada 2026/27, firmando un contrato por dos campañas, hasta el verano de 2028. El exterior estadounidense llega procedente del Cedevita Olimpija, donde ha competido durante las últimas tres temporadas en la liga ABA y en la EuroCup.

En su último curso firmó unos promedios de 12,7 puntos y 4,2 rebotes en competición doméstica, además de 13,9 puntos y 3,4 rebotes en Europa, manteniendo una valoración media de 14,4 en ambos torneos. Formado en la NCAA con Mississippi State, da ahora un nuevo salto en su carrera tras consolidarse en el baloncesto europeo como un jugador versátil y con capacidad anotadora.

Dewayne Stewart Jr y Paolo Galbiati, los nombres propios de Baskonia

El fichaje de Dewayne Stewart Jr por Baskonia ya es oficial, pero el movimiento llega con un matiz importante de cara a la planificación de la directiva. El alero estadounidense ha recibido la nacionalización de Macedonia del Norte, lo que le permitirá pasar a ser considerado comunitario en la ACB una vez debute con la selección, un detalle que simplifica su encaje en una plantilla marcada por la gestión de cupos y que le da todavía más valor dentro del nuevo proyecto baskonista.

Mientras tanto, el otro gran foco de Baskonia está en el banquillo, donde el nombre de Paolo Galbiati se ha convertido en protagonista de un auténtico pulso con el Barça Basket. El técnico italiano, con contrato en vigor, cuenta con el interés firme del conjunto azulgrana, aunque Baskonia insiste en que es su entrenador para el próximo curso y solo contemplaría su salida mediante una compensación económica, en un escenario que mantiene abierto un culebrón entre ambos clubes.