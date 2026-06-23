Fichajes ACB: De leyenda a señalado para dar paso a aire fresco en Gran Canaria 

El mercado de fichajes ACB empieza a agitarse en un verano marcado por cambios profundos en el Gran Canaria. Tras el descenso, el conjunto insular afronta una etapa de transición en la que las salidas y los movimientos en la plantilla se convierten en protagonistas. Un nuevo escenario que obliga al club a redefinir su proyecto deportivo y sentar las bases de un equipo competitivo con vistas al futuro, dejando al lado al pasado y con la marcha de una leyenda de la entidad amarilla.

Andrew Albicy dice adiós al Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado la salida de Andrew Albicy, poniendo fin a una etapa de seis temporadas en las que el base francés se ha convertido en uno de los grandes referentes del club. Fichado en 2020, Albicy ha disputado un total de 308 partidos oficiales con la entidad amarilla, consolidándose como el máximo asistente histórico del club con 1.281 pases de canasta.

Más allá de los números, el director de juego francés ha sido pieza clave en una de las etapas más competitivas del conjunto insular, participando en cinco playoffs de Liga Endesa y tres Copas del Rey, además de conquistar la EuroCup en 2023.

Una salida del Gran Canaria en un contexto complicado en Primera FEB

La salida de Albicy se produce en un momento de cambio dentro del club, marcado por la necesidad de iniciar un nuevo ciclo tras el descenso a Primera FEB. El base francés, que había sido uno de los pilares del proyecto durante años, cierra su etapa en un contexto de renovación deportiva en el que el Gran Canaria busca reconstruir el equipo con nuevas piezas para regresar a la ACB.

Además, su adiós llega después de una temporada complicada a nivel colectivo, en la que su rendimiento y su rol como capitán fueron cuestionados desde la dirección del club. El expresidente Sitapha Savané llegó a mostrar públicamente su “decepción” con el jugador, señalando especialmente la falta del liderazgo habitual que había caracterizado al base en campañas anteriores. Unas declaraciones que evidencian el desgaste en la relación y ayudan a explicar un final de etapa que, pese al legado dejado, se produce en un clima muy distinto al de sus mejores años en la isla.

Carta de despedida de Albicy del Gran Canaria

Tras seis maravillosos años en Gran Canaria, se cierra un capítulo. Pasé los mejores años de mi carrera aquí, en este club. Creé una familia, gané un título importante, conocí gente extraordinaria, construí mi hogar. Gracias a todas las personas con las que he compartido estos inolvidables años, en especial a la afición que nos ha acompañado siempre. No es el final que hubiera deseado, pero así son las cosas, así es el deporte. Siempre estaréis en mi corazón. Esto es un adiós, pero no es un adiós definitivo. Nos volveremos a ver, estoy seguro.