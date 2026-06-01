Tras consumarse el descenso a Primera FEB después de la derrota ante Valencia Basket, el Gran Canaria ha comenzado a mover ficha de cara a su reconstrucción. El impacto deportivo ha acelerado decisiones importantes dentro del club, dando paso a una nueva etapa marcada por la necesidad de reorganizar el proyecto y sentar las bases para intentar el regreso a la ACB lo antes posible.

Sitapha Savané presenta su dimisión en Gran Canaria

La dimisión de Sitapha Savané marca un punto de inflexión en el Gran Canaria tras una temporada muy dura que ha terminado con el descenso a Primera FEB. El ya expresidente ha decidido dar un paso al lado para favorecer la unidad dentro del club, asumiendo su parte de responsabilidad y entendiendo que su figura podía generar desgaste en un momento clave para la reconstrucción.

A partir de ahora, el proyecto entra en una nueva etapa en la que el Cabildo mantendrá su apoyo económico y descarta cualquier venta de la entidad, con el objetivo claro de regresar a la ACB cuanto antes. Mientras se busca una nueva dirección estable, la gestión quedará en manos provisionales, en un contexto de transición donde la prioridad será reorganizar el club y sentar las bases del ascenso.

¿Qué pasará ahora en Gran Canaria tras Sitapha Savané?

El futuro a corto plazo del Gran Canaria pasa por una reconstrucción liderada desde las instituciones, con Antonio Morales garantizando el respaldo económico y marcando como objetivo prioritario el regreso a la ACB. En lo deportivo, la continuidad de Néstor Che García es una de las grandes decisiones a resolver, ya que su figura genera debate tras el descenso, aunque también representa estabilidad dentro del proyecto.

En los despachos, Aridany Romero asumirá el mando de forma provisional tras la salida de Sitapha Savané, mientras se busca una nueva estructura directiva. A nivel de plantilla, el club deberá definir qué jugadores continúan en el proyecto y cuáles salen, en un verano clave para construir un equipo en el mercado ACB competitivo capaz de pelear por el ascenso desde el primer momento.