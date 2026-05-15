La Liga Endesa está en su fase cúlmen y los equipos buscan alcanzar sus objetivos en la competición. En este sentido, la pelea por no descender está especialmente caliente. Los conjuntos ACB en apuros pugnan por el derecho a mantenerse. En estas lindes es extraño ver Dreamland Gran Canaria. Sin embargo, es la realidad que les toca vivir.

No es un partido más para Dreamland Gran Canaria

La crisis de resultados del que fuera equipo de Lakovic trajo al banquillo canario a Néstor ‘Che’ García. Su aterrizaje se valora en positivo, sobre todo tras ganar 3 de los últimos 4 partidos. Dreamland Gran Canaria está a una derrota de la zona de descenso a falta de tres choques. Eso sí, el próximo encuentro de Liga Endesa será una final por la permanencia en ACB.

A pesar de que aún queden tres encuentros, la realidad es que teniendo una última jornada contra Valencia Basket en el Roig Arena, el duelo ACB frente a Hiopos Lleida cobra importancia. Evidentemente, Dreamland Gran Canaria puede lograr el triunfo en todos los choques de Liga Endesa.

A pesar de que Dreamland Gran Canaria tenga talento para hacer un 3 de 3, la entidad del rival y del escenario de la última jornada y que el enfrentamiento contra Manresa sea en casa, convierten la victoria en tierras catalanas en un paso enorme por la salvación. El duelo se hace aún más trascendente estando los de Gerard Encuentra también en la pomada.

Las claves de un encuentro de Liga Endesa ACB totalmente clave

Dreamland Gran Canaria tiene el average perdido tanto con Burgos como con Zaragoza. Sin embargo, lo tiene ganado con Morabanc Andorra, a los que sacan una victoria. El triunfo contra Lleida y Manresa supone aumentar o mantener la diferencia y, por tanto, asegurar la plaza en Liga Endesa antes de vérselas con Valencia.

Es un jugador curioso Isaiah Wong



Un 2 sin apenas amenaza exterior, pero con una variedad de recursos yendo hacia el aro que le hacen casi imposible de frenar



El Che le ha dado confianza y ha respondido: 26,3 ppp en las tres últimas victorias del Granca pic.twitter.com/WPZpMKiyvS — Alex Madrid (@TheAlexMadrid) May 15, 2026

Hiopos Lleida es un equipo que no le pondrá las cosas fáciles a Dreamland Gran Canaria y más en su campo. Barris Nord es una auténtica caldera y los de Gerard Encuentra pondrán a prueba el gran talón de Aquiles de los del ‘Che’ esta temporada en ACB.

Los catalanes son un equipo muy seguro protegiendo su zona, tanto de anotación como de rebotes. Eso sí, acostumbran a conceder muchos tiros de tres puntos a su rival. El encuentro podría pasar por la efectividad de un Dreamland Gran Canaria que no ha encontrado sensaciones en este sentido en toda la temporada en Liga Endesa ACB.