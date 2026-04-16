Hay partidos que no encajan en las circunstancias en las que se juegan, y uno de esos partidos es claramente el duelo entre DreamLand Gran Canaria y Casademont Zaragoza de la jornada 27 de Liga Endesa. Tanto por lo que hay en juego, y por quiénes lo juegan. A estas alturas de temporada, hablar de permanencia suele remitir a equipos acostumbrados a ese territorio. Pero este sábado, en el Gran Canaria Arena, la realidad se distorsiona: dos proyectos con aspiraciones muy distintas en septiembre se encuentran ahora compartiendo urgencias. Y eso cambia completamente la lectura del partido.

Un Granca en reconstrucción sobre la marcha

El contexto del CB Gran Canaria es cualquier cosa menos estable. La salida de Jaka Lakovic no es solo un cambio en el banquillo, es el reconocimiento implícito de que algo se había roto antes. Lo deslizó Nicolás Brussino en una entrevista para los medios locales canarios: el equipo necesitaba un cambio.

🗣 "Nos tenemos que enfocar en el partido del sábado (…) El vestuario está con muchas ganas de salir adelante (…) De esto salimos todos juntos".



➡ Nico Brussino habla antes del encuentro contra Casademont Zaragoza: https://t.co/FxGMiFhHor pic.twitter.com/hEp3OeSBtQ — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 16, 2026

Pero los cambios en abril sacuden más que otra cosa. Y el Granca llega a este partido en ese punto intermedio donde todavía no sabe muy bien qué versión de sí mismo es la que va a aparecer. Tiene talento, tiene experiencia… pero ahora mismo no tiene certezas. Ahí entra el factor emocional. Jugadores como Carlos Alocén han insistido en la necesidad de reconectar con la afición y competir desde lo colectivo. Traducido: menos palabras, más equipo, más hechos. Porque ahora mismo eso es lo único que puede sostenerles.

Zaragoza: sobrevivir desde la claridad

El caso de Casademont Zaragoza es distinto, pero igual de delicado. Aquí no hay ruptura reciente, sino una temporada que ha ido empujando al equipo poco a poco hacia esta situación. La llegada de Joan Plaza ha aportado algo que en estos escenarios vale oro: claridad. Su mensaje antes del partido es directo —cada cuarto como si fuera el último— y encaja perfectamente con lo que va a necesitar el equipo ante un GranCa diferente tras el cambio en su banquillo.

Tenemos que hablar de Devin Robinson… 🔥



➡️ Hizo su mejor anotación en #LigaEndesa con 2⃣7⃣ puntos

➡️ Machacó 5⃣ veces el aro, siendo el 4º jugador del club en hacerlo

➡️ Con los 3⃣5⃣ de valoración se quedó uno de su tope personal

➡️ Fue el factor clave de la victoria de… pic.twitter.com/xZTYObZDBb — Liga Endesa (@ACBCOM) April 12, 2026

Zaragoza no está para reconstrucciones, está para competir cada posesión como si fuera decisiva. En partidos disputados en el límite de la clasificación, no es que sea una ventaja, debe ser una razón de ser. Plaza ha pasado de ideas revolucionarias en el juego a un baloncesto simple, ordenado, eficaz, pero Zaragoza no está acostumbrado a nadar en el barro y puede pesarle el miedo a perder.

Lo que realmente está en juego

Este Granca – Zaragoza se va a jugar en un terreno que no siempre aparece en la pizarra. En la gestión de los nervios, en la capacidad de sostener errores sin descomponerse y en quién es capaz de mantenerse dentro del partido cuando todo se vuelve incómodo. También en la lectura del entorno, el Gran Canaria Arena puede empujar… o pesar, su afición no se ha visto en etas estrecheces desde hace muchos años. Y ahí, Zaragoza parece llegar con una idea más clara, más directa, sin necesidad de explicarse demasiado.

𝗗𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 pic.twitter.com/Y0ZUYkmoJ8 — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 14, 2026

Porque en realidad, este partido no decide solo una permanencia, puede marcar el camino hacia dónde va cada proyecto. No es lo mismo caer aquí por accidente que quedarse atrapado en esta pelea. Y tanto DreamLand Gran Canaria como Casademont Zaragoza están justo en ese punto donde una victoria no soluciona nada, pero sí te da aire para afrontar la próxima jornada con algo más de confianza. Este sábado, dos equipos que no esperaban estar aquí se juegan algo más que un partido: puede que se jueguen la temporada.