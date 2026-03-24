Dreamland Gran Canaria atraviesa un panorama complicado esta temporada. La última derrota ante Breogán lo deja apenas un partido por encima del descenso en Liga Endesa, actualmente ocupado por San Pablo Burgos y MoraBanc Andorra, ambos con un balance de 6-17. Sumado a la reciente eliminación europea y un preocupante 2-8 en los últimos diez encuentros de la ACB, la situación es crítica. Jaka Lakovic afirma estar con fuerzas para revertirla, pero todo puede pasar en Gran Canaria.

Temporada para olvidar de Dreamland Gran Canaria

Para olvidar está siendo la temporada 2025-26 de Dreamland Gran Canaria, pero el equipo encara el tramo decisivo con un objetivo claro: asegurar la permanencia y seguir un año más entre la élite del baloncesto español. Un reto crucial para uno de los grandes históricos, presente en la ACB de manera ininterrumpida desde la temporada 1995-96.

🎙 Jaka Lakovic: "Ha sido una derrota merecida".



▪El entrenador esloveno analizó el partido de hoy en rueda de prensa.



➡ https://t.co/p1esk4lamW pic.twitter.com/tlaTv3GjYO — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) March 22, 2026

Gran Canaria soñaba con dar un paso adelante esta temporada, pero lo que está viviendo es una auténtica pesadilla. Jaka Lakovic, llegado al banquillo canario el 14 de junio de 2022, había llevado al club a la gloria al conquistar la EuroCup en 2023, la primera de su historia. El esloveno se había consolidado como uno de los entrenadores top de la Liga Endesa, incluso recibiendo ofertas de banquillos de Euroliga. Sin embargo, en el deporte todo puede cambiar de un momento a otro, y este curso parece que poco o nada se puede rescatar.

Lakovic quiere continuar al frente del equipo, pero los rumores de cambio en el banquillo no cesan, incluso desde Canarias se explica que podría estar pensado en la dimisión. Tras la derrota ante Breogán, el entrenador se reunió con Savané y Villar, según informa Daniel Herrera para Canarias7. La mala racha de resultados y juego ha llevado a Gran Canaria a la parte baja de la clasificación, aunque todo apunta a que las piezas clave seguirán disponibles para el trascendental duelo como visitante ante Joventut Badalona en la jornada 24 de la ACB.

Derrotas inesperadas, juego irregular y problemas en el roster

Dreamland Gran Canaria solo ha logrado siete victorias en lo que va de temporada en la ACB. A esto se suman bajas sensibles como las de Braian Angola y Louis Labeyrie, la grave lesión de Miquel Salvó y las dudas sobre el impacto de Chimezie Metu, que anotó 8 puntos en 14 minutos ante Breogán. Para encarar el tramo final, el equipo necesitará la mejor versión de jugadores como Wong, Albicy, Robertson o Kuath, mientras se mantiene la incógnita sobre si Jaka Lakovic continuará al frente del banquillo.

El entrenador esloveno se ha convertido en un nombre histórico en el banquillo de Gran Canaria, tras conquistar una EuroCup y dirigir más de 200 encuentros del club entre Liga Endesa, Copa del Rey y competiciones europeas.

Agenda de Dreamland Gran Canaria