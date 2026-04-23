La pelea por la permanencia en Liga Endesa suele resolverse en las últimas jornadas, con situaciones a cara o cruz y cada partido por la salvación se juega en varias canchas. Este año, sin embargo, hay una sensación distinta por ahora, el descenso empieza a decidirse antes… y con un actor inesperado en el centro de todo: Coviran Granada. No porque tenga más opciones que nadie, de hecho, es el que menos tiene, sino porque su calendario y sus enfrentamientos directos le colocan en una posición extraña: no parece capaz de salvarse, pero sí de decidir quién cae.

ACB: un descenso a tres… con un cuarto que lo condiciona todo

A falta de siete jornadas para cerrar la liga regular, la clasificación dibuja una realidad bastante clara, la salvación se mueve en torno a las 10-11 victorias, y ahí hay tres equipos metidos de lleno en la pelea:

MoraBanc Andorra

Recoletas San Pablo Burgos

Dreamland Gran Canaria

Recoletas Salud San Pablo Burgos consigue su máxima anotación en un partido de #LigaEndesa y un triunfo importante ante Dreamland Gran Canaria en la batalla por la permanencia.



9⃣5⃣ @GranCanariaCB

1⃣0⃣9⃣ @SanPabloBurgos pic.twitter.com/u603ZtUkd6 — Liga Endesa (@ACBCOM) April 4, 2026

Los tres parten desde cifras similares (7 victorias), pero con dinámicas muy distintas. Burgos ha encontrado cierta continuidad ofensiva y parece capaz de sumar dos o tres triunfos más. Andorra se mantiene en equilibrio competitivo, sin grandes picos pero sin desconectarse. Y Gran Canaria, en cambio, llega con dudas, en plena crisis institucional y en un contexto que no domina. En ese escenario, Granada aparece descolgado con 4 victorias, demasiado lejos para pensar en la salvación… pero lo suficientemente cerca como para influir en el destino de los demás.

Las cuentas: ganar no siempre es suficiente

Si se proyectan las últimas diez jornadas sobre lo que queda de calendario, el escenario es bastante estrecho:

Burgos y Andorra se mueven hacia las 9-10 victorias

Gran Canaria apunta a quedarse en 8-9

Granada difícilmente pasará de 5-6

Eso deja una situacion incómoda para todos, ya que no dependen solo de ganar sus partidos, sino también de lo que ocurra en los enfrentamientos directos… Y ahí es donde entra Granada.

El factor Granada: partidos que valen doble

El calendario coloca a Coviran Granada frente a dos de sus rivales directos:

Jornada 28: en casa contra MoraBanc Andorra

Jornada 34: a domicilio contra Recoletas Burgos

Dos partidos que, en la práctica, valen más que una victoria. Porque no solo suman, también restan al rival. Granada llega sin margen, sin nada que perder, y eso lo convierte en un equipo peligroso. Ya lo ha demostrado ganando a conjuntos superiores, compitiendo partidos que parecían fuera de su alcance.

Si gana uno de esos duelos, reabre la pelea.

Si gana los dos, cambia completamente el escenario.

Si los pierde, el descenso seguirá siendo cosa de tres.

Pero en todos los casos, hay un nexo común: Granada tiene la llave real del descenso.

Gran Canaria: qué hace un equipo como tú en un puesto como este

En paralelo, hay otro elemento que altera la ecuación: Dreamland Gran Canaria. No tanto por números, similares al resto, sino por contexto. Es un equipo que no está acostumbrado a esta pelea, que llega con ruido institucional y que ha perdido solidez conforme se han ido desarrollando las jornadas de esta liga. Una dinámica negativa, que ha ratificado en un duelo directísimo por la salvación, en finales apretados, suele pesar más que cualquier estadística. Además, no tiene tantos duelos directos que le permitan “eliminar” rivales. Depende más de sí mismo… pero también más de acertar en un contexto que no domina.

La gran baza para la salvación canaria puede ser nazarí. No va solo de salvarse… va de decidir quién cae. Coviran Granada llega probablemente tarde para salir, pero a tiempo para influir. Sus resultados no van a ser neutros; cada victoria o derrota mueve el equilibrio de la zona baja, aprieta o libera a sus rivales directos, una influencia que pesa más de lo que parece. Puede que el equipo sin margen haya sido el que inclinó la balanza.