El Gran Canaria afronta el tramo final de la ACB en una situación muy exigente, con la necesidad de reaccionar de inmediato para evitar complicaciones en la clasificación. Con varias jornadas decisivas por delante, el equipo de Néstor ‘Che’ García se juega buena parte de su futuro en una fase de la temporada donde cada partido adquiere un peso importante y el margen de error es prácticamente mínimo. Los detalles del nuevo técnico ya se están empezando a notar con un jugador de jerarquía como pieza fundamental para lograr el objetivo.

Néstor ‘Che’ García: estilo ofensivo en el Gran Canaria y Brussino clave

La llegada de Néstor ‘Che’ García ya empieza a notarse en el Gran Canaria, especialmente en el plano ofensivo. En apenas unos días ha introducido nuevos sistemas y una mayor carga táctica, además de incorporar sesiones de vídeo previas a los partidos, algo que no se hacía habitualmente con Jaka Lakovic. A pesar de que el equipo sigue inmerso en una racha negativa, con hasta nueve derrotas consecutivas, en el debut del técnico argentino en la ACB contra Baskonia ya se notó un cambio de actitud y un baloncesto más dinámico, con más variantes en ataque.

En ese nuevo escenario, el ‘Che’ García se apoya en la figura de Nicolás Brussino, que ha ganado aún más peso. El alero argentino no solo es uno de los líderes del vestuario por su antigüedad en el club y por ser uno de los jugadores más importantes en la historia de la entidad. El técnico le ha pedido dar un paso adelante en liderazgo y comunicación en pista, buscando que su producción ofensiva sea clave para lograr la permanencia. De momento, Brussino ha firmado promedios de 10,3 puntos, 3,5 rebotes y 2,3 asistencias por partido.

El vestuario habla de la llegada de Néstor ‘Che’ García al Gran Canaria

El vestuario del Gran Canaria ha asumido el cambio en el banquillo como una necesidad para reaccionar en un momento crítico de la temporada, con el equipo antepenúltimo y un balance de 7-19. Uno de los jugadores clave para asegurar la permanencia, Nicolás Brussino, ha sido claro respecto a la destitución de Jaka Lakovic y la llegada de Néstor ‘Che’ García: “Se necesitaba un cambio”.

Por su parte, otro jugador importante dentro de la plantilla, como Carlos Alocén, también se ha mostrado en la previa del partido ante Casademont Zaragoza en la misma línea, destacando el compromiso del grupo tras la decisión del club: “Cuando el club decide cambiar, nosotros vamos a muerte y seguimos trabajando”.

El tramo final del Gran Canaria en la ACB

El Gran Canaria afronta el tramo final de la ACB en una situación muy delicada, con solo 7 victorias en 26 jornadas y metido de lleno en la pelea por evitar el descenso. El equipo canario, empatado con el MoraBanc Andorra en victorias y derrotas, que es actualmente el conjunto que marca la zona de descenso a Primera FEB, llega con un calendario exigente: