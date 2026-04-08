El Gran Canaria ha decidido dar un giro en su banquillo en pleno tramo decisivo de la temporada tras una preocupante racha de resultados que ha complicado su situación en la Liga Endesa. La dirección del club ha optado así por cerrar una etapa de Lakovic que, pese a momentos destacados, ha terminado marcada por la irregularidad reciente y la necesidad urgente de reaccionar para asegurar la permanencia.

Néstor ‘Che’ García, nuevo entrenador de Gran Canaria

Gran Canaria ha apostado por la llegada de Néstor ‘Che’ García como nuevo entrenador hasta final de temporada, en un movimiento clave para intentar cambiar la dinámica del equipo en este tramo decisivo, donde acumula tan solo dos victorias en los últimos trece encuentros. Con una amplia trayectoria internacional, el técnico argentino aterriza en la isla con el objetivo de mantener la categoría en la ACB.

📝 Néstor 'Ché' García, nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria.



▪ El entrenador argentino aterriza para tomar las riendas del equipo amarillo, y será presentado este viernes.



➡ https://t.co/ESHmJDg0Yr pic.twitter.com/qiIcT1H2En — Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) April 8, 2026

Néstor ‘Che’ García cuenta con un extenso recorrido tanto en clubes como en selecciones, destacando por su capacidad de liderazgo y su éxito en el baloncesto latinoamericano. Tras su paso previo por España con el Baloncesto Fuenlabrada, donde dejó buenas sensaciones, asume ahora el reto de dirigir al Gran Canaria en los últimos partidos del curso, en los que se enfrentará a los siguientes rivales: Baskonia, Casademont Zaragoza, Bàsquet Girona, Barça Basket, Unicaja, La Laguna Tenerife, Força Lleida y BAXI Manresa.

El estilo definido de Néstor ‘Che’ García en Gran Canaria

El estilo de Néstor ‘Che’ García se caracteriza por su capacidad de adaptación según la plantilla que dirige. El entrenador argentino suele apostar por potenciar virtudes como la intensidad, el orden táctico y el juego colectivo. Para él, el funcionamiento del equipo está por encima de las individualidades, por lo que prioriza sistemas claros y un baloncesto eficaz que maximice los recursos disponibles.

Además, el técnico argentino suele rendir bien en contextos de poco tiempo de trabajo, como selecciones o clubes en tramos finales de temporada. Su liderazgo y capacidad motivacional también son señas de identidad, buscando mantener una identidad competitiva sólida incluso en escenarios complicados como el que atraviesa actualmente el Gran Canaria en la ACB.

El paso de Jaka Lakovic por Gran Canaria

Jaka Lakovic cierra su etapa en el Gran Canaria tras dirigir 213 partidos y lograr hitos importantes como la conquista de la Eurocup, además de alcanzar una final en dicha competición, unas semifinales de Copa del Rey y tres presencias en los playoffs de la ACB. Sin embargo, su salida se produce marcada por los malos resultados recientes, con un balance de 7-18 en liga y solo dos victorias en 2026, lo que terminó precipitando el cambio en el banquillo.