Olympiacos se proclamó campeón de la Euroleague en una final apasionante frente al Real Madrid Baloncesto. Los blancos supieron hacer de la necesidad virtud y tuvieron opciones hasta el último momento. Lo llamativo es que en menos de 24h de alzar el título de la Euroliga, ya ha comenzado la revolución en el mercado de fichajes de los del Pireo.

Olympiacos prepara una revolución en el mercado de fichajes Euroliga

Con la Euroliga ya en el bolsillo, Olympiacos ya piensa en el mercado de fichajes. Los helenos no solo preparan algún refuerzo, sino toda una revolución en su perímetro. La primera información al respecto fue la de Jean Montero. Según Matteo Andreani, firmará 3 temporadas y pagarán una rescisión de 500.000 euros. Sin embargo no será el único.

✅⏳Jean Montero is close to a deal with Olympiacos, as anticipated by @AlessandroMagg4.



Olympiacos will pay a buyout to Valencia.



➡️Montero chose Olympiacos, although he received higher offers from other teams in both EuroLeague and NCAA.#EuroLeague #Olympiacos pic.twitter.com/kMwWG7dZ2T — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 25, 2026

Si con Jean Montero la línea de manejadores del campeón Euroliga en el mercado de fichajes ya sería temible, podría no ser la única incorporación en la dirección de juego. Según informaciones de Andrea Calzoni Codi Miller-McIntyre estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo con el cuadro heleno. Sin duda, todo un overbooking de generadores que habrá que ver cómo se gestiona.

¿Cómo va a quedar confeccionada la plantilla Olympiacos?

Codi Miller-McIntyre parece un relevo natural de Monte Morris. Un base alto, físico, pero con cierta capacidad para armar el juego. Sin embargo, por el americano ya había llegado otro ex NBA, Cory Joseph, con el que existen dudas de un posible +1 en su contrato. El ex de Estrella Roja, por si fuera poco, es un base sin especial amenaza exterior, lo que plantea dudas teniendo ya a Thomas Walkup en el plantel.

🚨⏳Codi Miller-McIntyre is close to a deal with Olympiacos BC.



He is set to sign a multi-year contract with the EuroLeague champions.#EuroLeague #Olympiacos pic.twitter.com/z2lW2WJIz1 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) May 24, 2026

En este sentido, Jean Montero podría rotar como escolta con Evan Fournier. McKissic termina contrato y a sus 35 años tiene visos de salir. Sin embargo, el perfil físico del veterano de Olympiacos le permitía jugar al tres e incluso defender a cuatros. Habrá que ver cómo acaban encajado piezas, porque ‘pequeños’ como Larentzakis o Ntilikina también siguen con vinculación contractual con el club tras el mercado de fichajes Euroliga.