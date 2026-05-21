El mercado Euroliga sigue moviéndose y uno de los nombres que empieza a ganar fuerza es el de Marcus Bingham. Según ha adelantado Donatas Urbonas, el Saski Baskonia mantiene conversaciones con el pívot estadounidense para incorporarlo la próxima temporada tras su gran año en el UNICS Kazan. Ahora, tras consolidarse Rusia llama definitivamente a las puertas de la Euroliga y podría estar muy cerca de aterrizar en uno de los proyectos más ambiciosos de la Liga Endesa.

¿De qué me suena Marcus Bingham?

El interior de 2,13 viene de firmar una temporada muy sólida en la VTB League, donde ha promediado 15,8 puntos, 7,3 rebotes y 1,8 tapones, consolidándose como uno de los interiores más móviles y explosivos del baloncesto europeo fuera del foco Euroliga. Su perfil encaja perfectamente con el tipo de pívot moderno que buscan cada vez más equipos del continente, con capacidad para correr la pista, intimidar lejos del aro y sobrevivir defensivamente en cambios constantes.

ACB || 🔴🔵 Kosner Baskonia, en conversaciones con Marcus Bingham para la próxima temporada (vía @Urbodo).



El pívot de Unics Kazan haría así su estreno en Euroleague tras una gran temporada en Rusia.



ℹ️ 15.8 puntos, 7.3 rebotes y 1.8 tapones en la VTB League.#LigaEndesa pic.twitter.com/zIiQGSB3HF — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) May 21, 2026

Valencia Basket ya estuvo muy cerca de ficharlo

El nombre de Marcus Bingham no es nuevo en España. El pasado curso ya apareció relacionado con Valencia Basket cuando Pedro Martínez buscaba reforzar un juego interior que generaba dudas. En aquel momento, el técnico taronja valoraba especialmente su energía, movilidad y capacidad para jugar a campo abierto, un contexto ideal para su baloncesto de ritmo alto.

Antes de explotar definitivamente en Rusia, Bingham ya había dejado grandes actuaciones en la Basketball Champions League con Hapoel Holon, donde llegó a firmar cifras cercanas a los 18 puntos y 9 rebotes por encuentro. Allí empezó a llamar la atención de varios clubes Euroliga gracias a un perfil físico cada vez más cotizado en Europa.

El pique con Jean Montero que lo hizo viral

Curiosamente, uno de los momentos más virales de Marcus Bingham esta temporada tuvo relación directa con Valencia Basket. En las semifinales de EuroCup entre los taronja y el Hapoel Tel Aviv, el interior estadounidense protagonizó un pequeño encontronazo con Jean Montero durante unos tiros libres.

El pívot trató de intimidar verbalmente al dominicano… y terminó despertando su mejor versión. Montero explotó tras aquel intercambio y acabó liderando la remontada valenciana con una actuación espectacular. Después del partido, el propio base reconoció entre risas que le había venido bien el pique del center rival.

