Los Lakers quieren retener a LeBron James para la próxima temporada, y el jugador quiere seguir en Los Ángeles. El problema está en las cifras. Brian Windhorst, de ESPN, aseguró que LeBron no aceptará un recorte salarial drástico de los $52,6 millones actuales a $30 millones sin una justificación concreta de mejora de la plantilla.

Los números del contrato vigente son públicos. LeBron cobró $52,6 millones en la temporada 2025-26 de la NBA, uno de los salarios individuales más altos de la liga. Para 2026-27, la lectura del mercado es clara: ningún otro equipo va a ofrecer $50 millones a un jugador de 41 años. Los propios Lakers, que llegan al receso con decenas de millones en cap space, tampoco tienen intención de hacerlo.

El impasse de los $50 millones sobre la mesa de los Lakers

La cuestión es cuál será el punto de equilibrio. Windhorst argumentó que el problema de la franquicia no es si quiere o no a LeBron de vuelta, sino lo que él aporta sobre el papel: 21 puntos, siete rebotes y siete asistencias por partido. Ese paquete estadístico, en cualquier otro lugar de la NBA, valdría menos de $50 millones. Y ahí reside el nudo central de esta negociación.

El análisis de Windhorst en el programa Get Up de ESPN fue quirúrgico. Según el periodista, LeBron puede aceptar una reducción salarial, pero solo si la franquicia le muestra adónde va ese dinero. La conversación tiene que empezar con nombres, no con cifras. “Tienes que darle un motivo para aceptar el recorte. Tienes que explicarle que sí, el equipo perdió 0-8 ante el Thunder en la temporada, pero que si fichamos a este jugador o a estos dos jugadores con el dinero que tú dejas sobre la mesa, le damos la vuelta. Creo que LeBron aceptaría eso”, completó.

Shams with the latest on LeBron James’ future: “I do know a lot of teams are calling him and his camp. I spoke to Rich Paul the other day at the Chicago Draft Combine last week, and he told me every contender in the NBA, essentially, since the season ended has placed a call.”… pic.twitter.com/xV2CjFj07M — Basketball Forever (@bballforever_) May 19, 2026

Lo que LeBron no va a aceptar

La línea roja, según el periodista, es tratar la reducción como un juicio sobre el nivel actual del jugador. Si la dirección llega diciendo que LeBron “ahora vale $30 millones” en lugar de $50 millones, la conversación termina antes de empezar.

“Pero el concepto de que simplemente ya no es tan bueno, que ahora vale $30 millones en lugar de $50 millones, eso LeBron no lo va a aceptar. LeBron no se lo cree. No espero que lo acepte. Si eres los Lakers y fuerzas a LeBron a salir, él se irá a otro sitio y jugará por menos dinero. No va a querer quedarse en los Lakers y jugar por menos si lo interpreta como un insulto”, afirmó Windhorst. La consecuencia es peculiar. LeBron podría abandonar los Lakers para ganar menos en otro equipo, siempre que esa salida no tenga el sabor de una devaluación impuesta.

El peso del barrido del Thunder

El argumento que la dirección necesita presentar pasa, inevitablemente, por el Thunder. Oklahoma City terminó la temporada regular barriendo a Los Ángeles en los ocho enfrentamientos directos. Es un dato que pesa en cualquier reunión interna sobre presupuesto. Si el equipo no puede competir con el actual favorito del Oeste con la plantilla que tiene, gastar $50 millones en un solo jugador no cambia la ecuación.

“He was impressive out there… I’m not sure we will see anything like it again. His longevity and his greatness for this long.”



SGA on playing against LeBron James!



NBA Playoffs presented by @Google https://t.co/BTamXmhxEo pic.twitter.com/8zV9NK2Vzm — NBA (@NBA) May 12, 2026

La pregunta es dónde encontrar refuerzos. Con el cap space disponible, Los Ángeles pretende retener al menos dos agentes libres propios y apuntar a algún nombre externo que cubra las carencias de la plantilla. Los candidatos para el sacrificio de LeBron pasan por esa lista. Cuánto está dispuesto a ceder depende, directamente, de cuán creíble sea el plan que le presenten, y el nombre de Luka Dončić como base del proyecto a largo plazo entra como variable fija.

El peso de lo personal en la decisión

A pesar del impasse económico, el lado personal juega a favor de la continuidad. Una fuente cercana a LeBron declaró a ESPN que el astro “ama estar en Los Ángeles”. Otro informe indica que jugador y franquicia tienen interés en mantener la relación, y ninguno de los dos lados quiere dramatizar públicamente la negociación.

Los Lakers, además, conservan una ventaja competitiva: por las reglas del techo salarial, son el único equipo capaz de ofrecerle a LeBron una cifra cercana a la actual. Cualquier otra franquicia necesitaría liberar espacio con recortes profundos en su plantilla, y ninguna estaría dispuesta a acercarse a los $50 millones. Si el argumento de la dirección es lo suficientemente convincente, LeBron vuelve. Si la conversación se convierte en una negociación fría sobre cuánto “todavía vale”, el quinto anillo podría perseguirse con otro uniforme, con un salario menor y sin el confort de California.