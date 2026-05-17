Uno de los fichajes que tanteó el Barça Basket en el mercado para esta temporada vuelve a ser noticia, ya que ha confirmado su regreso al AS Monaco Basket tras un breve paso por el baloncesto chino. Aunque estuvo cerca de convertirse en jugador del conjunto azulgrana, finalmente el destino lo ha situado de nuevo en un club de Euroliga, con la oportunidad de demostrar su valía en el máximo nivel continental.

El AS Mónaco anuncia el regreso de Yoan Makoundou

Yoan Makoundou ha vuelto al AS Monaco como refuerzo temporal para lo que queda de temporada. El jugador regresa al equipo tras haber salido en febrero rumbo a China con el objetivo de sumar más minutos y protagonismo. Allí firmó buenos registros, con alrededor de 15 puntos y más de 6 rebotes por partido.

Su regreso se produce por la delicada situación de lesiones dentro de la plantilla monegasca, lo que ha obligado al club a reforzarse de urgencia de cara a los playoffs. Makoundou llega como solución médica autorizada por la liga y estará disponible hasta finales de junio, aportando físico, defensa y energía en la rotación interior en un momento clave de la temporada.

El AS Mónaco anuncia el regreso de Yoan Makoundou

Yoan Makoundou fue uno de los jugadores que el Barça Basket tuvo en su agenda esta temporada para reforzar el juego interior. El club azulgrana lo había seguido desde etapas anteriores, valorando su físico (2,07 m), su capacidad defensiva y su progresión en la Euroliga con el AS Monaco Basket, aunque finalmente no llegó a concretar su fichaje.

Además del interés del Barça Basket, el Baskonia también mostró un fuerte interés para intentar incorporarlo, especialmente debido a las lesiones en su juego interior. Desde el entorno del jugador se valoró la opción de la Liga Endesa, pero la situación acabó inclinándose finalmente hacia su salida rumbo a China.

Números de Yoan Makoundou en la Euroliga 25-26