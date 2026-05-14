El Casademont Zaragoza ha recurrido a los fichajes de última hora en el mercado para reforzar su plantilla de cara al tramo decisivo de la temporada en la ACB. Con el objetivo de asegurar la permanencia, el club ha movido piezas en las últimas jornadas para sumar experiencia, físico y rendimiento inmediato en el juego interior.

Gabriel Olaseni, nuevo fichaje del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha reforzado su juego interior con la incorporación de Gabriel Olaseni. El pívot británico, que ha firmado un contrato hasta final de temporada, llega procedente del Mersin turco. El jugador se une al equipo para ayudar en el tramo final de la Liga Endesa, donde el conjunto aragonés lucha por asegurar la permanencia en las últimas jornadas.

Gabriel Olaseni aportará experiencia internacional tras pasar por ligas de Italia, Francia, Alemania, Turquía y también la ACB con el Baloncesto Fuenlabrada. En la liga turca ha firmado buenos números, con alrededor de 11 puntos y casi 8 rebotes por partido esta temporada.

La experiencia de Gabriel Olaseni será clave en Casademont Zaragoza

Gabriel Olaseni ya sabe lo que es destacar en el baloncesto europeo, sobre todo en la Eurocup Basketball, donde fue incluido en el All-EuroCup First Team 2023-24 y llegó a ser reconocido como MVP de una jornada con los London Lions. Ese rendimiento en competición continental confirma su capacidad para rendir en escenarios de alto nivel, no solo como finalizador cerca del aro, sino también como un jugador constante en ambos lados de la pista.

Desde el punto de vista de estadísticas avanzadas, Olaseni aporta impacto más allá del punto anotado: su eficiencia en el pick-and-roll, su alto porcentaje en finalizaciones cercanas al aro y su fuerte capacidad de intimidación en protección del aro (rim protection) son precisamente aspectos que necesita el Casademont Zaragoza.

Calendario Casademont Zaragoza en ACB