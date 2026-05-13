La planificación del mercado del Monbus Obradoiro para su regreso a la ACB se centra en mantener el bloque competitivo de la plantilla que ha logrado el ascenso y reforzar posiciones clave con jugadores de mayor nivel. El club ya va sentando las bases del verano y hay tres renovaciones confirmadas, más el futuro del entrenador.

Diego Epifanio continuará en Monbus Obradoiro

El presidente del Monbus Obradoiro ha concedido una entrevista a la Agencia EFE en la que ha ido desvelando cómo será la planificación deportiva del verano de cara al regreso a la ACB. El dirigente ha confirmado que Diego Epifanio continuará al frente del equipo en la máxima categoría: “Continuará, no hay dudas”.

La continuidad del técnico burgalés se debe a su gran rendimiento en la Primera FEB, cerrando el curso tras 32 jornadas con un balance de 28 victorias y 4 derrotas, logrando el ascenso como primer clasificado. Además, según el presidente, Epifanio es el líder del proyecto y su continuidad responde a la idea de estabilidad que quiere llevar a cabo la entidad en los próximos años.

Monbus Obradoiro confirma varias renovaciones

El director general del Monbus Obradoiro, Héctor Galán, ha empezado a perfilar la plantilla para el regreso a la ACB, con varias situaciones ya encaminadas. Entre los nombres con continuidad asegurada están Sergi Quintela, Álex Barcello y Yunio Barrueta, todos ellos con contrato en vigor para la próxima temporada.

El resto de la plantilla presenta un escenario más abierto. Héctor Galán ha explicado que una gran parte de los jugadores tiene opción de continuidad por parte del club, lo que permitirá realizar cortes o renovaciones según su encaje en el proyecto de ACB. Sin embargo, también existen contratos con opción doble, en los que tanto el club como el jugador pueden decidir su futuro.

Monbus Obradoiro pide ayuda económica para la vuelta a ACB

El presidente del Monbus Obradoiro ha insistido en la importancia del respaldo económico para consolidar el proyecto en la Liga Endesa, con el objetivo de confeccionar una plantilla de nivel que pueda mantenerse durante muchos años en la máxima categoría: “Obradoiro es marca de Santiago y los empresarios nos tienen que ayudar”.