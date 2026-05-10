El mercado entre Primera FEB y ACB vuelve a activarse con fuerza tras el ascenso del Monbus Obradoiro, que ya trabaja en la planificación de una plantilla competitiva para su regreso a la élite. El salto de categoría obliga a tomar decisiones clave durante el verano, especialmente en torno a piezas importantes del bloque que logró el ascenso, con un jugador en el punto de mira y que podría convertirse en comunitario.

El Monbus Obradoiro asciende a la ACB con Alex Barcello como pieza clave

El Monbus Obradoiro ha sellado su regreso a la ACB en Sar tras imponerse por 85-68 a Gipuzkoa Basket. Tras dos años fuera de la élite, el conjunto gallego vuelve después de una temporada impecable, con 28 victorias y tan solo 4 derrotas, y con un juego muy definido por Diego Epifanio: un equipo sólido en defensa y capacitado para competir en escenarios de gran tensión.

Entre los jugadores más destacados del curso, sobresale Alex Barcello, que firmó una actuación completa en el partido decisivo: 12 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 24 minutos, con un 62,5 % en tiros de campo (4/5 en tiros de dos y 1/3 en triples), además de pleno desde el tiro libre. Su impacto fue más allá de la anotación, aportando en el rebote y en la circulación de balón, lo que se reflejó en una valoración de 16.

El Monbus Obradoiro trabajará en la renovación de Alex Barcello

Pensando en la planificación de la próxima temporada en ACB, la continuidad de Alex Barcello se presenta como una prioridad clara para el Monbus Obradoiro, ya que finaliza contrato en junio. El jugador estadounidense, que ya manifestó su deseo de continuar en caso de ascenso, ha sido una pieza fundamental en el engranaje ofensivo gracias a su versatilidad, capaz de jugar tanto de escolta como de base, además de su aportación defensiva, siendo uno de los jugadores con más balones robados del equipo.

A esto se suma un factor estratégico importante: la posibilidad de que obtenga un pasaporte comunitario. En una liga como la ACB, donde las plazas de extracomunitarios son limitadas, que un jugador de su nivel no ocupe esa posición supondría una ventaja clave para la confección de la plantilla y facilitaría la planificación deportiva del club.

Números de Alex Barcello en Primera FEB con Monbus Obradoiro