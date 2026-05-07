El mercado de la Euroliga sigue muy activo, con varios movimientos importantes de cara a la próxima temporada. Distintos clubes están siguiendo a jugadores para reforzar sus plantillas, especialmente en la dirección de juego, una de las posiciones clave para el desarrollo del ataque. El Real Madrid, centrado actualmente en su eliminatoria ante el Hapoel Tel Aviv, ha tanteado varios nombres, entre ellos el de uno de los jugadores que más ha destacado en esta serie europea.

Chris Jones y su posible fichaje por el Estrella Roja

Chris Jones se ha convertido en uno de los principales objetivos del Estrella Roja de Belgrado para reforzar su dirección de juego de cara a la próxima temporada. Tal y como ha avanzado el periodista Tomer Givati, el club serbio habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 1,5 millones de dólares por campaña, una cifra que refleja la fuerte apuesta por incorporarlo como pieza clave del proyecto.

El jugador también contaba con una oferta de renovación del Hapoel Tel Aviv, pero habría decidido rechazarla para cambiar de aires en verano y fichar por el Estrella Roja. El interés del conjunto rojiblanco responde a la posible marcha de Codi Miller-McIntyre rumbo al Olympiacos, lo que ha obligado al club a moverse con rapidez en el mercado para no perder solidez en la posición de base.

El Real Madrid tanteó el fichaje de Chris Jones

El Real Madrid también ha tenido a Chris Jones en su radar como posible refuerzo para la dirección de juego de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el base del Hapoel Tel Aviv ha generado dudas en la cúpula del club blanco sobre su encaje en la plantilla, por lo que no ha existido un consenso claro en torno a su incorporación.

La presencia de jugadores como Facundo Campazzo y Andrés Feliz en la posición de base hace que su llegada no sea prioritaria. En ese contexto, Chris Jones habría optado por aceptar la oferta del Estrella Roja sin esperar una decisión definitiva del Real Madrid. En lo puramente deportivo, el ex de Valencia Basket está firmando una temporada sólida en Euroliga, con promedios cercanos a 9,5-10 puntos, alrededor de 4,2 asistencias y cerca de 2 rebotes por partido en unos 20 minutos de media.

Los números de Chris Jones contra el Real Madrid en la serie de Euroliga