La Eurocup ya tiene ganador en esta edición, y es el JL Bourg francés. Lo que parecía un desenlace perfecto dentro de la pista abre ahora un escenario lleno de interrogantes y decisiones importantes que pueden marcar el futuro inmediato de la entidad. Una situación por la que ya han pasado otros equipos, incluido uno de la ACB, cuya respuesta fue totalmente contraria a lo que en un principio se presuponía.

JL Bourg, campeón de la Eurocup y con la mirada en la Euroliga

El JL Bourg se ha proclamado campeón de la Eurocup tras imponerse al Besiktas en una final muy ajustada, decidida en los últimos segundos. El conjunto francés, que ya había ganado el partido de ida en Estambul, supo gestionar la ventaja en la vuelta y se llevó el título con una canasta decisiva de Adam Mokoka a falta de un segundo, en un encuentro que terminó 73-71.

El equipo francés, con un presupuesto modesto y representando a una ciudad pequeña, completó una gran eliminatoria en la que destacó el propio Mokoka, MVP con 17 puntos y 10 rebotes. Además, Kevin Kokila aportó 18 puntos clave, mientras que el Besiktas no pudo aprovechar su mejor rotación ni su acierto exterior.

JL Bourg y la historia más romántica de la Euroliga

La próxima edición de la Euroliga podría traer una de las historias más bonitas del baloncesto europeo en los últimos años: una ciudad de apenas 40.000 habitantes como Bourg-en-Bresse debutando en la máxima competición continental. Su título en la Eurocup les ha abierto las puertas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un proyecto humilde, bien trabajado y competitivo puede llegar a la élite y medirse con los mejores.

Más allá del rendimiento deportivo, la imagen de un pabellón pequeño, una afición local entregada y un club de una ciudad tan reducida compitiendo contra gigantes de Europa resulta especialmente atractiva. Comparándolo con otros deportes, el caso de Bourg-en-Bresse recuerda al del Villarreal en el fútbol, donde un municipio de poco más de 50.000 habitantes ha logrado clasificarse de forma habitual para la UEFA Champions League.

Los problemas reales que tendría el JL Bourg si juega Euroliga

El salto a la Euroliga implicaría un reto económico muy grande para el JL Bourg, ya que actualmente maneja un presupuesto cercano a los 8 millones de euros y una masa salarial de unos 2,3 millones. Para poder competir en la máxima élite, tendría que prácticamente duplicar su presupuesto hasta alrededor de 16 millones y aumentar de forma importante la inversión en plantilla, lo que supondría un cambio estructural muy exigente.

Además, también existen limitaciones logísticas importantes, como su pabellón habitual, que cuenta con unas 3.500 plazas, muy por debajo de los requisitos habituales de la Euroliga. A esto se suma la dificultad de mantener un modelo de club equilibrado y sostenible frente a equipos con presupuestos mucho mayores y estructuras más potentes.

Gran Canaria: el ejemplo que recuerda al JL Bourg en la Euroliga

El caso del JL Bourg con la Euroliga podría recordar al precedente del Gran Canaria, que en su momento renunció a disputar la competición pese a haberse ganado el derecho deportivo tras conquistar la Eurocup. El club canario, con un presupuesto cercano a los 7–8 millones de euros y pérdidas que llegaron a casi 2 millones en una temporada, consideró que el salto a la máxima competición era demasiado exigente económicamente.

De forma similar, ambos proyectos comparten la realidad de clubes con recursos limitados frente a las exigencias de la Euroliga, que obliga a aumentar notablemente presupuesto, plantilla e infraestructuras. En el caso del Gran Canaria, el club optó por volver a la Eurocup para mantener la estabilidad financiera, una situación que sirve de referencia para entender las dudas que pueden surgir en la entidad francesa.

¿Qué haría la Euroliga si el JL Bourg rechaza jugar?

Si el JL Bourg decide no aceptar la plaza en la Euroliga, esta no se perdería, sino que sería ofrecida a otro equipo mediante una invitación o “wildcard”. Aunque el derecho deportivo se haya ganado en la pista, la renuncia implicaría liberar ese puesto, que la Euroliga podría asignar a otro club con mejores condiciones económicas, estructurales o de interés deportivo para la competición.