El mercado de la Euroliga está notando cada vez más la influencia de la NCAA, que se ha convertido en un destino muy atractivo para los talentos emergentes del baloncesto europeo. La posibilidad de tener un rol más protagonista, combinar desarrollo deportivo con importantes contratos económicos y proyectarse hacia la NBA está provocando que varios jugadores con potencial opten por salir y cambiar el rumbo de sus respectivas carreras deportivas.

Márcio Santos deja la Euroliga y jugará en la NCAA

Márcio Santos, que llegó como fichaje del pasado verano al Maccabi Tel Aviv, ha decidido cambiar de rumbo en su carrera y dejar el club israelí para incorporarse al proyecto de LSU en la NCAA. El jugador brasileño ha disputado esta temporada 37 partidos en la Euroliga, con promedios de 6,9 puntos en 14 minutos por encuentro, además de un 49,3% en tiros de campo y un notable 40% en triples, cifras que reflejan su evolución como interior moderno capaz de abrir el campo.

Su salto al baloncesto universitario responde a un proyecto de crecimiento liderado por LSU, que busca reforzarse con talento internacional de impacto inmediato. Santos llega como una pieza de rotación con potencial para aumentar protagonismo en un entorno más físico y exigente en el desarrollo individual. Antes de su paso por Europa ya había tenido experiencia en Estados Unidos en Summer League, donde llegó a firmar actuaciones de doble dígito en anotación, con 11 puntos en 14 minutos con los Atlanta Hawks.

La decisión de Márcio Santos de marcharse a la NCAA y sus motivos

El movimiento de Márcio Santos hacia la NCAA responde principalmente a una combinación de proyección deportiva y mejora económica. El jugador entiende que el baloncesto universitario estadounidense puede ofrecerle un rol más protagonista y, sobre todo, una plataforma directa hacia la NBA.

En el apartado económico, el nuevo contexto de la NCAA permite contratos muy elevados, con cifras que en su caso podrían situarse entre los 5 y 7 millones de dólares, un factor que también ha influido en su decisión. En su nuevo destino en LSU, el interior brasileño coincidirá con otra gran apuesta del proyecto, el italiano Saliou Niang, una de las grandes promesas del baloncesto europeo, que ha firmado promedios de 7 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias esta temporada.