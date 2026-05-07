El nombre de Marcquise Reed empieza a ganar fuerza de cara al próximo mercado de fichajes en la Liga Endesa. Según adelantó La Central ACB y han confirmado posteriormente diversas informaciones procedentes de Turquía, varios equipos ACB siguen muy de cerca la situación del escolta estadounidense después de su espectacular temporada con Trabzonspor.

Marquise Reed y el pasaporte georgiano que cambia su mercado en la ACB

A sus 29 años, Reed atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera europea. El exterior ha terminado la temporada regular de la BSL turca como máximo anotador de la competición con 23,4 puntos por partido, además de aportar 5,2 asistencias, 3,6 rebotes y un sólido 53,6% en tiros de campo. Números que le han convertido en una de las referencias ofensivas más dominantes del campeonato otomano.

🚨👀 Varios equipos ACB están detrás de Marcquise Reed según hemos podido saber.



Reed es el máximo anotador de la BSL (🇹🇷) esta temporada con 23.4 puntos por partido jugando para el Trabzonspor.



🇬🇪 Además, no cuenta como extra al tener pasaporte georgiano desde hace unos meses. pic.twitter.com/pWxGEKdlPu — La Central ACB (@LaCentralACB) May 6, 2026

Más allá de su rendimiento ofensivo, existe un detalle que multiplica el interés alrededor de Reed dentro de la Liga Endesa: su pasaporte georgiano. El escolta no ocuparía plaza de extracomunitario en la ACB, un factor absolutamente diferencial en la construcción de plantillas y uno de los motivos que ha disparado su valor de mercado durante los últimos meses.

Galatasaray MCT Technic'in ilgilendiği oyunculardan biri Marquise Reed.



BSL'de maç başına 23,4 puanla en skorer isim olarak sezonu tamamladı.



Oyuncu ile Türkiye'den başka takımlar da ilgilenirken, Reed'in Gürcü pasaportu olduğu için ACB'den de ciddi talipleri var. pic.twitter.com/iVk6ICwWWw — Galatasaray Basketbol & Voleybol (@GSbasket) May 7, 2026

El interés de Galatasaray confirma además que Reed ya no es únicamente una oportunidad de nicho dentro del mercado europeo. El conjunto turco sigue su situación de cara al próximo curso, mientras otros equipos de la BSL también se mantienen atentos a uno de los jugadores más explosivos ofensivamente del continente esta temporada.

¿Opción Real Madrid?

Hay medios que apuntan a un posible interés del Real Madrid, equipo que sufrirá una baja importante en el perímetro con el adiós de Mario Hezonja, merma ofensiva que no parece vaya a recaer en los escoltas fichados esta temporada, posición que está dejando dudas. Jugadores como Kramer, Abalde o Procida no están dando ese flujo anotador que sí daría Marcquise Reed.

⚪️ Marcquise Reed, jugador Trabzonspor Basketbol, habría llamado la atención del Real Madrid. El jugador es el máximo anotador de la liga turca.



ℹ️ @TIMEOUTBASKET pic.twitter.com/yG0zf2AnMN — Rumores de Basket ⚪🟡 (@rumoresBasket) May 7, 2026

Baskonia, Unicaja, Tenerife o Bilbao: equipos ACB donde encajaría Marcquise Reed

El perfil de Reed encaja especialmente bien en varios equipos de la parte alta y media-alta de la Liga Endesa que afrontan un verano de reajustes ofensivos. Saski Baskonia aparece como uno de los contextos más lógicos para un jugador de su perfil después de una temporada irregular en la que el conjunto vitoriano ha perdido parte del desequilibrio exterior que marcó cursos anteriores.

También Unicaja podría verse obligado a acudir al mercado buscando recuperar parte del poder ofensivo perdido respecto a la pasada campaña, especialmente si se producen movimientos importantes en su rotación exterior. En el caso de La Laguna Tenerife, el foco está puesto en posibles sustituciones ante un verano que puede traer salidas sensibles dentro de un bloque muy consolidado durante los últimos años.

Por su parte, Surne Bilbao Basket afronta un escenario diferente. El reciente crecimiento competitivo del conjunto bilbaíno tras conquistar título europeo obliga al club a pensar en perfiles capaces de elevar el techo ofensivo del equipo sin romper el equilibrio económico de la plantilla. Y ahí Reed encaja perfectamente como un anotador exterior ya consolidado en Europa y preparado para asumir protagonismo inmediato.

Un escolta explosivo que llega al mejor momento de su carrera europea

Formado en Clemson tras pasar también por Robert Morris en la NCAA, Reed ha ido construyendo una carrera sólida en Europa pasando por Francia, Ucrania, Italia y Turquía. Sin experiencia Euroliga pero con producción constante en prácticamente todos sus destinos, el estadounidense ha evolucionado en los últimos años desde un simple anotador hacia un generador ofensivo mucho más completo.

Su explosión definitiva en Trabzonspor, apuntada en nuestro radar solobasket hace unos meses, llega además en un contexto especialmente favorable para este tipo de perfiles dentro de la ACB: jugadores exteriores capaces de producir puntos de manera inmediata, con experiencia europea, capacidad para asumir balón y sin ocupar plaza extra. Precisamente el tipo de pieza que muchos equipos empiezan ya a rastrear de cara al próximo verano.