El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada, con varios clubes preparando importantes cambios en sus plantillas y banquillos. Los equipos con mayor potencial económico están amenazando a equipos ACB que pueden verse atacados en sus respectivos proyectos si pierden piezas por el camino de la planificación del siguiente curso.

Los rumores de la salida de Xavi Pascual al Dubai BC

El nombre de Xavi Pascual ha aparecido con fuerza en el mercado de la Euroliga como uno de los grandes objetivos del ambicioso proyecto del Dubai BC de cara a la próxima temporada. El técnico catalán, con contrato con el Barça Basket hasta 2028, cuenta con una cláusula de salida asumible que ronda los 300.000 euros, lo que facilita que el club emiratí pueda intentar su incorporación.

En Dubái buscan un entrenador de primer nivel para dar un salto definitivo en la Euroliga y situarse entre los aspirantes a la Final Four, y Xavi Pascual encaja por experiencia y prestigio tras su paso por equipos como Panathinaikos o Zenit. A pesar de que su continuidad en el Barça Basket es la opción más probable, el contexto no es del todo estable. El equipo azulgrana viene de una temporada irregular, sin títulos y con problemas de lesiones, lo que ha generado cierta tensión interna y dudas sobre el proyecto.

Barça Basket piensa en Ibon Navarro como sustituto

La posible salida de Xavi Pascual rumbo al Dubai BC podría activar un efecto dominó en los banquillos que afectaría directamente al Unicaja, ya que el Barça Basket tiene en Ibon Navarro a uno de sus principales candidatos para ocupar el puesto, según ha informado Encestando.es. El técnico vitoriano está muy bien valorado por la dirección deportiva azulgrana por su trabajo en Málaga, donde ha consolidado un proyecto competitivo en los últimos años.

Aun así, la situación no es inmediata. Ibon Navarro tiene contrato en vigor hasta 2027 y Unicaja trabaja en su renovación con una mejora salarial, aunque el Barça Basket podría afrontar una cláusula cercana a los 300.000 euros para liberarlo. Por ahora no hay negociaciones formales, pero su nombre está encima de la mesa si finalmente se produce la salida de Xavi Pascual.