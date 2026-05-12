El mercado de la ACB vuelve a situar al Barça Basket como uno de los grandes protagonistas de cara a la próxima temporada, con movimientos importantes en el juego interior y posibles cambios que pueden alterar el equilibrio competitivo de la liga. Además, la decisión de uno de los veteranos de la plantilla abre un escenario nuevo de cara a la planificación deportiva.

Jan Vesely dice adiós al Barça Basket y confirma su retirada profesional

Jan Vesely ha anunciado de forma inesperada que se retirará al finalizar la presente temporada, poniendo fin a una carrera profesional de casi dos décadas. A sus 36 años, y pese a contar con el interés de clubes como Partizan de Belgrado u Olimpia Milano, el jugador ha decidido cerrar su etapa en activo tras 18 temporadas desde su debut en 2008.

En las últimas cuatro campañas, Vesely ha defendido la camiseta del Barça Basket, disputando más de 250 partidos y logrando títulos como la Liga ACB de 2023. Las lesiones recientes, especialmente en la rodilla, han condicionado su rendimiento en su última temporada y han acelerado su decisión de poner fin a su carrera deportiva.

La reestructuración del Barça Basket tras la marcha de Jan Vesely

La retirada de Jan Vesely obliga al Barça Basket a replantear su juego interior, ya que pierde a un pívot que aportaba lectura táctica y capacidad para generar desde el poste alto. Su salida no solo supone perder a un referente veterano, sino que también acelera una transición hacia un modelo completamente distinto, en el que se prevén otras bajas importantes como la de Willy Hernangómez.

En este nuevo escenario, el Barça Basket busca construir una línea interior mucho más física y dominante, con posibles incorporaciones como Josh Nebo y Moses Wright, perfiles más atléticos y enfocados al pick and roll y la intimidación defensiva. Sin Vesely, desaparece una pieza clave en la generación de juego desde el poste alto, lo que apunta a un estilo más vertical y explosivo.

El palmarés de Jan Vesely más allá del Barça Basket

Jan Vesely cierra su carrera como uno de los interiores más destacados del baloncesto europeo tras casi dos décadas en la élite. Formado en Partizan, pasó por la NBA (2011-2015) antes de brillar en el Fenerbahce, donde conquistó la Euroliga en 2017 y fue MVP de la Final Four. Posteriormente jugó cuatro temporadas en el Barça Basket, logrando la Liga ACB en 2023. Este curso ha promediado 8,7 puntos, 3,3 rebotes y 1,4 asistencias por partido.