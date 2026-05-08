El Barça Basket se prepara para ser uno de los grandes protagonistas del mercado tanto en la ACB como en la Euroliga, en un verano marcado por una profunda reconstrucción de la plantilla. Con varios jugadores finalizando contrato y la necesidad de iniciar una nueva etapa competitiva, el club azulgrana afronta meses clave en los despachos, donde los primeros rumores ya han salido a la luz para reforzar al equipo de Xavi Pascual.

Barça Basket se interesa en el fichaje de Nick Weiler-Babb

El Barça Basket afronta un verano clave con una profunda renovación de plantilla, ya que hasta 7 jugadores terminan contrato y varias posiciones importantes podrían quedar vacantes. La dirección deportiva trabaja con rapidez para redefinir el equipo y asegurar competitividad en la próxima temporada, especialmente en el puesto de base, donde la continuidad de piezas como Satoransky o Laprovittola no está garantizada.

En este escenario, tal y como ha informado la periodista Olga Lorente, el Barça Basket tiene interés en Nick Weiler-Babb. El base estadounidense, con pasaporte alemán, ha firmado en la Euroliga promedios de 7,7 puntos, 4,8 asistencias, 3,4 rebotes y 1,2 robos por partido. Su posible incorporación, pese a tener contrato hasta 2027 con Anadolu Efes, encajaría como segundo base en una rotación renovada.

Nick Weiler-Babb, un perfil idóneo para el Barça Basket

El Barça Basket busca reforzar su plantilla con un perfil claramente defensivo debido al desarrollo de la temporada y a las exigencias del cuerpo técnico para consolidar su estilo de juego. El interés en un jugador como Nick Weiler-Babb responde a una necesidad muy concreta: añadir un especialista defensivo en la línea exterior.

El base de Anadolu Efes ha demostrado su impacto con números como 1,2 robos por partido y un total de 52 recuperaciones en una temporada, lo que le convierte en un perfil ideal para reforzar la presión sobre el rival. Además, su capacidad para combinar defensa con dirección de juego (cerca de 4,8 asistencias) encaja con la idea del Barça de construir un equipo más completo.

Números de Nick Weiler-Babb en la Euroliga