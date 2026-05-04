Todos los equipos de la Liga Endesa afrontan el tramo decisivo de la fase regular y, a falta de cinco jornadas para el final antes de la postemporada, el Barça Basket vuelve a toparse con un problema recurrente: la enfermería llena. Una situación que deberá gestionar Xavi Pascual con el objetivo claro de asegurar la mejor posición posible en la clasificación y encarar con ventaja los playoffs de la ACB.

El problema de bajas en el Barça Basket

El Barça Basket se impuso con autoridad al Dreamland Gran Canaria por 91-69, liderado por un brillante Kevin Punter, autor de 23 puntos. También destacó Youssoupha Fall, que firmó 17 puntos en lo que fue, probablemente, su mejor actuación con la camiseta blaugrana. Pese a la contundente victoria, Xavi Pascual volvió a verse condicionado por las bajas, lo que abrió la puerta a minutos para los canteranos Sayon Keita y Dani González en el duelo ante el conjunto canario.

El técnico catalán tuvo que prescindir de Will Clyburn y Jan Vesely por lesión, sumándose a las bajas de Satoransky y Nikola Kusturica, además de Nicolás Laprovittola, que ya no volverá esta temporada. En el caso de Clyburn, la preocupación es mayor: sufre un problema de salud que podría mantenerlo unas cuatro semanas alejado de las pistas, con la vista puesta en una posible reaparición en playoffs. Según apunta Mundo Deportivo, se trataría de una situación similar a la que afectó recientemente a Satoransky: unas arritmias leves que requieren reposo y seguimiento para evaluar su evolución.

En el caso de Jan Vesely, que ha ido perdiéndose varios partidos a lo largo de la temporada, arrastra molestias en la rodilla derecha que le impidieron estar ante el Dreamland Gran Canaria. Aun así, su situación no parece especialmente preocupante: debería llegar sin problemas al inicio de los playoffs e incluso no se descarta que reaparezca en alguno de los últimos encuentros de la fase regular de la Liga Endesa.

Más casos: Satoransky y Kusturica

Junto a las ausencias de Will Clyburn y Jan Vesely, tampoco pudo estar Tomas Satoransky, esta vez por molestias en la espalda. El base checo, pieza clave de Pascual, arrastra problemas lumbares desde hace semanas y todo apunta a que, con descanso, podría llegar en buenas condiciones al inicio de los playoffs.

Además, el canterano Nikola Kusturica, que se perfilaba como una opción para este tramo final del primer equipo azulgrana, tampoco estuvo disponible tras sufrir un esguince en el tobillo derecho durante la final del Campeonato de España Júnior ante el Real Madrid del pasado sábado.

Calendario final del Barça Basket