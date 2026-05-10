La operación parecía estar muy bien encaminada y en el Barça Basket prácticamente daban por hecho el fichaje. Sin embargo, en pleno mercado de rumores todo puede cambiar de un momento a otro, y el escenario ha dado un giro radical: el acuerdo se enfría y el jugador podría alejarse definitivamente. Según informa Noelia Gómez en su perfil de X, las negociaciones están muy avanzadas, aunque todavía no hay nada cerrado.

El Barça Basket ve lejos ahora a Alpha Diallo

Hace apenas unos días surgió el rumor que situaba a Alpha Diallo, actual jugador de AS Mónaco y considerado el mejor defensor de la Euroliga, en el Barça Basket para la temporada 2026-27. Sin embargo, en las últimas horas el perfil La Resistencia del Palau informó de que la operación se habría roto por completo. Ahora, todo apunta a que un gigante de la Euroliga, respaldado por un enorme poder económico, tendría muy avanzada la incorporación del jugador.

Ese gigante es Dubai Basketball, que ha irrumpido con fuerza para cerrar el fichaje del jugador nacido en Nueva York y formado en Providence Friars, en la NCAA. Aunque el alero estadounidense siempre ha tenido como prioridad intentar dar el salto a la NBA, en estos momentos es el conjunto emiratí quien gana enteros para convertirlo en una de las piezas clave del ambicioso proyecto que prepara para la próxima temporada.

Diallo se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados y seguidos de las últimas semanas dentro de la vorágine de rumores que agita la Euroliga. Ahora, Dubai Basketball amenaza con arrebatarle al Barça Basket a uno de los nombres marcados en rojo para el próximo proyecto, en el que Xavi Pascual —cuyo nombre sigue muy presente como posible futuro head coach del conjunto emiratí— habría señalado al alero estadounidense como una pieza clave para su roster de la próxima temporada.

Cinco operaciones de Dubai Basketball muy cerca

La posible llegada de Alpha Diallo a Dubai Basketball no sería el único gran movimiento del club de cara a la próxima temporada. La entidad de los Emiratos Árabes quiere dar el paso definitivo para consolidarse entre la élite europea. Así lo explicó Cesc Senpau en una entrevista para Solobasket hace unos meses, mientras la directiva lleva meses trabajando con una idea clara: ser agresivos en el mercado y construir el proyecto más ambicioso posible.

Junto al estadounidense, Dubai Basketball tendría prácticamente cerradas las incorporaciones de sus compañeros en Mónaco, Jaron Blossomgame y Élie Okobo. Además, el club estaría muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo con Mamadi Diakité, jugador de Baskonia, y con Sylvain Francisco, base de Zalgiris que hace apenas unas semanas era uno de los grandes objetivos del Barça Basket.