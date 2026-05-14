El baloncesto moderno ha cambiado muchas cosas, pero hay una realidad que empieza a reaparecer silenciosamente en el mercado: los equipos vuelven a valorar a los jugadores que realmente saben jugar a ser gigantes. En un ecosistema cada vez más lleno de interiores abiertos y quintetos pequeños, Tanor Ngom está convirtiéndose en una rareza muy valiosa: un pívot de 2,18 capaz de dominar cerca del aro, alterar partidos sin necesitar volumen ofensivo y producir muchísimo en muy pocos minutos. Y eso empieza a colocarle en un lugar muy interesante tanto para proyectos ambiciosos de Primera FEB como para equipos ACB que buscan centímetros desde la rotación.

Tanor Ngom y el valor de sumar sin necesitar balón

Los números de Tanor Ngom no impresionan a simple vista, pero si uno sabe rascar la estadística encuentra un factor común en sus números, eficiencia. Ahí está la verdadera dimensión de su temporada en Gipuzkoa. En apenas 17 minutos por partido ha firmado cerca de 10 puntos, 6 rebotes, 1,3 tapones y más de un 70% en tiros de campo, entrando además en el top de jugadores más valorados de la competición.

Pero lo más importante no es la estadística, sino cómo llega. Ngom no monopoliza posesiones ni necesita sistemas ofensivos diseñados para él. Su impacto aparece desde el juego vertical, el rebote ofensivo, la intimidación y la capacidad para castigar continuamente cerca del aro. Un perfil cada vez más difícil de encontrar en el baloncesto europeo.

Cómo juega Tanor Ngom y por qué empieza a llamar la atención

Ngom no pertenece a la generación de cincos creativos que viven lejos de la pintura. Su juego nace precisamente de entender perfectamente dónde es diferencial. Corre bien la pista, ocupa espacios interiores con inteligencia y finaliza con muchísima eficacia cuando recibe en ventaja. Todo ello sin ralentizar el ritmo ofensivo del equipo pese a sus 2,18 metros.

Ahí está una de las claves de su crecimiento, no es un interior rígido, un “tronco de la pintura” que decían los antiguos, ni un center dependiente de ataques estáticos, pertenece a esa generación de “Webanyamas” capaces de seguir secuencias rápidas de pick&roll, llegar arriba en continuaciones y proteger el aro sin convertirse en un problema táctico atrás. Gipuzkoa ha encontrado en él un perfil tremendamente funcional para el baloncesto actual.

Un crecimiento silencioso que empieza a explotar en Primera FEB

No se lleve a engaño el lector, la evolución de Ngom no ha sido inmediata, no apareció de la nada, no es flor de un día. Formado entre Senegal, Unicaja Málaga y el ecosistema de Brose Bamberg, pasó posteriormente por la NCAA con Florida State antes de iniciar en Europa una reconstrucción de su propio juego mucho más progresiva y silenciosa a la vez que efectiva.

Portugal fue el primer punto de crecimiento real. Castellón terminó de convertirle en un interior útil. Y en Gipuzkoa ha dado el salto cualitativo definitivo. Sus últimas actuaciones explican perfectamente el momento que atraviesa: 22 puntos y 11 rebotes ante Palma, 21 puntos y 12 rebotes frente a Melilla o el reciente MVP de la jornada en Fontes do Sar, donde firmó 10 puntos, 11 rebotes y 28 de valoración en plena celebración del ascenso de Obradoiro.

El tipo de interior que muchos equipos ACB empiezan a mirar

La pregunta que tiene en la cabeza mientras lee este artículo ambos sabemos cual es: ¿puede Tanor Ngom tener recorrido en ACB?

Probablemente todavía no como un pívot para sostener grandes minutajes en equipos de zona alta, pero sí como uno de esos interiores físicos de rotación que cada vez tienen más valor en un roster de media tabla. La Liga Endesa busca perfiles capaces de proteger aro, cambiar energía de partido y producir sin exigir balón. Y ahí el senegalés empieza a encajar bastante bien.

No es fácil en el mercado encontrar jugadores de 2,18 útiles de verdad. Ngom ofrece tamaño, intimidación, eficiencia y adaptación rápida a roles muy concretos. Además, su capacidad para producir jugando pocos minutos le convierte en un perfil interesante para equipos que utilizan rotaciones más cortas y exigentes.

El gran objeto de deseo para los proyectos de ascenso

Donde su nombre puede calentarse seriamente este verano es en la Primera FEB. Cualquier proyecto que aspire al ascenso necesita dominar dos territorios: el rebote y la pintura. Y Ngom se ha destapado esta temporada como un jugador capaz de garantizar ambas cosas prácticamente desde el primer día.

Además, ya conoce perfectamente la categoría. Entiende sus ritmos, su dureza física y el tipo de partidos que se juegan en ella. Ya no es un proyecto por moldear, sino un interior preparado para competir. Y por eso su perfil empieza a resultar tan atractivo para equipos que buscan construir plantillas capaces de pelear por subir a ACB.

En el mercado puede ofrecer muchos interiores móviles… pero muy pocos gigantes que realmente condicionen partidos sin romper el colectivo. Y Tanor Ngom empieza a demostrar precisamente eso.