Baskonia ya trabaja en un movimiento clave dentro de su planificación de cara al mercado ACB de verano. El club vitoriano podría hacer un cambio en una posición prioritaria en la plantilla, considerada fundamental para dar un salto de calidad el próximo curso. Aunque todos los escenarios están abiertos, una renovación sería fundamental para saber qué le deparará al conjunto baskonista de cara al futuro.

Baskonia piensa en dar salida a Paolo Galbiati

Tal y como ha avanzado Marca, el Baskonia no está del todo satisfecho con el trabajo de Paolo Galbiati y ya estaría explorando opciones para sustituirlo en el banquillo. Pese a haber firmado por una temporada con opción a otra y haber logrado un título importante como la Copa del Rey, la directiva no parece convencida y, de hecho, ya había iniciado contactos con otros entrenadores incluso antes del éxito copero.

La llegada de Galbiati al banquillo baskonista tuvo un impacto muy positivo en el equipo y en la afición. Ha conseguido conectar con el vestuario y con el público del Buesa Arena gracias a su intensidad y pasión por el baloncesto, hasta el punto de ser muy querido por jugadores y aficionados. Sin embargo, el club, que decidió frenar la búsqueda de sustituto tras el título, mantiene la intención de encontrar un recambio sobre la mesa porque deja dudas la irregularidad del equipo.

Los motivos de una posible salida de Paolo Galbiati en el Baskonia

Los motivos de una posible salida de Galbiati se explican por la falta de sintonía con la planificación deportiva del club a medio plazo. Aunque ha conseguido resultados importantes, en la directiva podrían priorizar un perfil de entrenador más alineado con un proyecto estable, con mayor control en la gestión de la plantilla y una continuidad más clara en la ACB, más allá de los picos de rendimiento en competiciones como la Copa.

Otro motivo es la relación contractual: tras la Copa, Galbiati pidió que se respetara su año opcional, pero la directiva no lo aceptó. El hecho de que el Baskonia ya hubiera explorado alternativas antes incluso de la Copa sugiere que la confianza no es plena. Además, algunos clubes de la Euroliga están atentos a su situación y la Virtus Bolonia habría mostrado interés por su fichaje de cara al verano.

Entrenadores Euroliga libres en el mercado