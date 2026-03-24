Baskonia sigue encontrando motivos para mirar al futuro en una temporada marcada por las dificultades. Entre lesiones y rotaciones constantes, el equipo ha tenido que reinventarse sobre la marcha, abriendo la puerta a nuevas caras y demostrando que, incluso en contextos exigentes, siempre hay espacio para que surjan oportunidades dentro del propio club con los canteranos.

Mate Khatiashvili, otro canterano que debuta con Baskonia

Mate Khatiashvili vivió un momento inolvidable este pasado fin de semana al debutar con el primer equipo de Baskonia en la ACB con tan solo 17 años. Su estreno refleja la apuesta de Paolo Galbiati por la juventud, en una temporada marcada por las oportunidades que está dando el técnico italiano a jugadores nacidos en 2008. Aunque su participación fue breve, logró anotar sus primeros puntos como profesional, sumando dos puntos desde el tiro libre en dos minutos de juego.

Más allá del debut, Khatiashvili representa el fruto del trabajo de cantera del Baskonia, que está dando protagonismo a una generación muy prometedora. Formado en Georgia antes de llegar a Vitoria, el joven talento georgiano ha dejado destellos de su calidad, como en el torneo Next Gen de la Euroliga, donde promedió 13,2 puntos, 4,5 asistencias y 2,5 rebotes por partido.

La necesidad convertida en virtud por Paolo Galbiati en Baskonia

Desde su llegada a Baskonia, Paolo Galbiati ha destacado por su valentía a la hora de apostar por la cantera. En una sola temporada ha hecho debutar a varios jugadores muy jóvenes, incluyendo a tres nacidos en 2008, algo poco habitual en la historia reciente del club. Entre ellos destacan nombres como Stefan Joksimovic, Juom Maker Bol y Mate Khatiashvili, que han tenido sus primeros minutos en la ACB bajo su dirección.

Estos debuts no solo reflejan confianza en el talento joven, sino también una circunstancia marcada por las lesiones del primer equipo, que han obligado a mirar hacia abajo. Aun así, Galbiati ha convertido la necesidad en virtud: Joksimovic llegó a estrenarse con 16 años y 329 días, mientras que Bol y Khatiashvili lo han hecho con 17 años, situándose entre los más jóvenes en debutar con el club. En total, el técnico ha utilizado a más de 20 jugadores distintos durante la temporada.

Los cinco baskonistas más jóvenes en debutar en ACB