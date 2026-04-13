Baskonia ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con el objetivo de mantener un bloque competitivo y equilibrado. La dirección deportiva analiza distintos escenarios en la línea exterior, especialmente ante la incertidumbre contractual de jugadores importantes como Trent Forrest, cuya continuidad no está asegurada. En este contexto, el club valora el rendimiento de piezas que han ido ganando protagonismo durante el curso.

Baskonia trabaja en la renovación de Kobi Simmons

Tal y como ha avanzado Encestando.es, Baskonia ya se mueve para asegurar el futuro de uno de los jugadores que más rendimiento está dando en este tramo de temporada. La dirección deportiva, liderada por Xevi Pujol, trabaja en la renovación de Kobi Simmons y las primeras conversaciones ya se han producido.

El base estadounidense, que aterrizó en el Buesa Arena como solución de emergencia, ha respondido con buen rendimiento, promediando cifras sólidas y dejando sensaciones positivas en su adaptación al baloncesto europeo. Aunque su tiro exterior aún puede mejorar, destaca por su eficacia en tiros de dos y desde la línea de libres. Además, su reciente actuación como MVP en la victoria ante Gran Canaria refuerza la idea de que, con continuidad, puede dar un salto más en el equipo.

El rol de Kobi Simmons en Baskonia y su importancia

El rendimiento de Kobi Simmons en el Baskonia ha ido claramente de menos a más, hasta convertirse en una pieza importante dentro de la rotación. En su debut en Euroliga está firmando unos 11 puntos y 3 asistencias en algo más de 22 minutos por partido. Aunque el triple sigue siendo su asignatura pendiente, su capacidad para generar juego y anotar le ha permitido situarse entre los jugadores más productivos del equipo, solo por detrás de referentes como Trent Forrest o Timothé Luwawu-Cabarrot en varias estadísticas clave.

Este crecimiento no ha pasado desapercibido y ha despertado interés en el mercado, algo que Baskonia quiere anticipar asegurando su continuidad. La situación se entiende mejor al analizar el caso de Trent Forrest, cuyo contrato también termina y cuya cotización ha subido notablemente tras su gran temporada, atrayendo a equipos importantes de la Euroliga. Ante la posibilidad real de perder a su base titular, el Baskonia ve en Simmons una alternativa fiable y con margen de mejora.

Los números de Kobbi Simmons en ACB con Baskonia